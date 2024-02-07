https://ria.ru/20240207/donetsk-1925849729.html
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда
Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:56
2024-02-07T08:56
2024-02-07T08:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 00:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.30 было выпущено два снаряда "натовского" калибра по Киевскому району Донецка, а в 7.10 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925776390.html
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда
ВСУ в среду обстреляли Донецк из БПЛА и натовскими снарядами