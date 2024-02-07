https://ria.ru/20240207/donetsk-1925849729.html

ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда

ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда

Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:56

2024-02-07T08:56

2024-02-07T08:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 00:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.30 было выпущено два снаряда "натовского" калибра по Киевскому району Донецка, а в 7.10 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925776390.html

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия