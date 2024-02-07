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ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/donetsk-1925849729.html
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда
Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:56
2024-02-07T08:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 00:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.30 было выпущено два снаряда "натовского" калибра по Киевскому району Донецка, а в 7.10 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925776390.html
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили на Донецк снаряд с БПЛА и выпустили по городу два снаряда

ВСУ в среду обстреляли Донецк из БПЛА и натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, а также выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 00:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снарядами
Вчера, 18:30
Отмечается, что в 6.30 было выпущено два снаряда "натовского" калибра по Киевскому району Донецка, а в 7.10 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролПроисшествия
 
 
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