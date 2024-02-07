https://ria.ru/20240207/dolg-1925971808.html

КС направил на пересмотр дело "Крыммолока" о долге банку, ушедшему из Крыма

КС направил на пересмотр дело "Крыммолока" о долге банку, ушедшему из Крыма - РИА Новости, 07.02.2024

КС направил на пересмотр дело "Крыммолока" о долге банку, ушедшему из Крыма

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело компании из Крыма, которой присудили весь долг перед банком, прекратившим там свою работу, следует из РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:39

2024-02-07T16:39

2024-02-07T16:41

экономика

россия

райффайзенбанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело компании из Крыма, которой присудили весь долг перед банком, прекратившим там свою работу, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности ряда положений Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ и части 16 статьи 4 федерального закона "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" рассматривалось в связи с жалобой акционерного общества "Крыммолоко". История вопросаКак информирует пресс-служба КС России, в 2013 году с симферопольской компании "Крыммолоко" в пользу ПАО "Райффайзен банк Аваль" взыскали основной долг и проценты по кредиту на сумму около 136 миллионов рублей (в пересчете с гривен). В дальнейшем деятельность банка в Крыму была прекращена, а автономная некоммерческая организация Фонд защиты вкладчиков, созданная в апреле 2014 года на основании оспариваемого федерального закона, получила возможность реализовывать права кредитора по обязательствам компаний-должников перед банками, работавшими в Крыму до его воссоединения с Россией. Суды, признав Фонд защиты вкладчиков правопреемником Райффайзенбанка в деле о взыскании долга с компании "Крыммолоко", восстановили срок для предъявления исполнительного листа на всю сумму долга, определенного в 2013 году. "Возражения заявителя о неправомерности требований Фонда в части суммы, превышающей объем компенсаций, выплаченных вкладчикам банка, были отклонены. Суды пришли к выводу об уважительности причин пропуска Фондом срока для предъявления исполнительного листа и восстановили срок", – приводится в релизе причина решения о взыскании задолженности с "Крыммолока". Позиция Конституционного судаКак отметил КС России, для жителей Крыма, которые потеряли возможность вернуть свои вклады в кредитных учреждениях, имевших украинскую лицензию и отказавшихся продолжать свою деятельность на территории РФ, был создан специальный Фонд защиты вкладчиков. Позже в механизм защиты интересов вкладчиков были вовлечены и юридические лица – должники этих же банков, имеющие непогашенную задолженность. В отношении этой категории клиентов фонд был наделен правами кредитора. При этом законом предусмотрены и меры по защите имущественных интересов компаний–должников. Так, в частности, размер их обязательств определяется по состоянию на 18 марта 2014 года за вычетом выплат в счет погашения кредитов после этой даты. Также в эту сумму не входят проценты по кредитам, штрафы и пени, начисленные после 18 марта 2014 года. Как указал КС РФ, заложенный в оспариваемом законе механизм, не будучи "исключительно добровольным" для тех компаний, которые задолжали банкам, предоставляет им и определенные гарантии "как то... фиксация размера их задолженности перед кредитным учреждением на определенную дату, учет их встречных прав требования к кредитному учреждению при установлении размера задолженности, исключение возможности предъявления к юридическим лицам каких-либо требований, направленных на погашение задолженности перед кредитным учреждением, иными помимо Фонда лицами, в том числе и самим кредитным учреждением". При этом, как отмечается в постановлении Конституционного суда, Фонд защиты вкладчиков не просто заменяет прежнего кредитора, но и выполняет публичную функцию регулирования отношений, связанных с прекращением деятельности банков в Крыму. Предъявление фондом требований к компаниям-должникам банков призвано в первую очередь защитить интересы граждан-вкладчиков. По оценке КС России, требования к юрлицам, которые продолжили работать в Крыму после марта 2014 года, "должны реализовываться лишь постольку, поскольку это необходимо и оправданно", и учитывать, что эти компании сами по себе вносят своей работой вклад в российскую экономику. "Конкретная сумма, взыскиваемая с юрлица-должника, определяется судом с учетом объема осуществленных и предстоящих компенсационных выплат вкладчикам, возможности взыскания с других должников и формы реализации Фондом прав кредитора. Если взыскание долга с юрлица единовременно и в полном объеме приведет к его банкротству, а частичное взыскание не повлияет на возможность Фонда осуществлять выплаты вкладчикам, то суд может принять решение о погашении долга в определенной его части с возможностью взыскания остатка при изменении ситуации, и исходя из приоритета защиты интересов физических лиц – вкладчиков. В данном истолковании оспариваемое положение закона не противоречит Конституции РФ", – приводится в релизе вывод КС России. При этом федеральный законодатель не лишен возможности внести изменения, учитывающие правовые позиции КС РФ, для совершенствования механизма защиты интересов физлиц – вкладчиков. Дело АО "Крыммолоко" подлежит пересмотру, заключил Конституционный суд.

https://ria.ru/20231220/pokupka-1916925086.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, райффайзенбанк