https://ria.ru/20240207/dogovorennosti-1925826427.html

СМИ: Израиль и "Хезболла" хотят подписать договор о снижении напряженности

СМИ: Израиль и "Хезболла" хотят подписать договор о снижении напряженности - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: Израиль и "Хезболла" хотят подписать договор о снижении напряженности

США, Франция, ФРГ, Британия и Италия в ближайшие несколько недель надеются объявить о ряде обязательств со стороны Израиля и ливанского движения "Хезболлах",... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:02

2024-02-07T02:02

2024-02-07T02:02

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США, Франция, ФРГ, Британия и Италия в ближайшие несколько недель надеются объявить о ряде обязательств со стороны Израиля и ливанского движения "Хезболлах", направленных на восстановление спокойствия на израильско-ливанской границе, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Новые договоренности не будут подписаны сторонами, но США и... Британия, Франция, Германия и Италия выпустят заявление, в котором будут подробно описаны обязательства, которые каждая сторона согласилась на себя взять", - говорится в сообщении портала. По информации Axios, как ожидается, обязательства будут направлены на частичное осуществление резолюции 1701 Совбеза ООН от 2006 года. Отмечается, что одно из обязательств предполагает прекращение столкновений на границе. По словам источников, "Хезболлах" в рамках договоренностей должно будет переместить свои силы на 8-10 километров от израильской границы, тогда как ливанская армия отправит в приграничные районы 10-12 тысяч военных. Как пишет портал, США попросили Израиль прекратить полеты своих истребителей в ливанском воздушном пространстве. Тель-Авив не отверг это предложение. При этом, согласно источникам, Израиль также обяжется вывести часть сил - в основном резервистов - из приграничных районов. США, Франция, ФРГ, Британия и Италия, помимо этого, объявят об экономических мерах, направленных на укрепление ливанской экономики, отмечает портал. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США. На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.

https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html

https://ria.ru/20240207/khamas-1925820088.html

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ливан, израиль, оон, хезболла, сша, в мире