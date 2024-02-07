Мэра камчатского Елизово исключили из "Единой России" за ее дискредитацию
Главу камчатского Елизово исключили из "Единой России" за дискредитацию партии
© Фото : Официальный сайтДумы Елизовского муниципального районаГлава Елизовского городского поселения Артем Гаглошвили
Глава Елизовского городского поселения Артем Гаглошвили. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев – РИА Новости. Главу Елизовского городского поселения Артема Гаглошвили исключили из "Единой России" за подрыв авторитета органов власти, сообщает пресс-служба камчатского отделения партии.
Решение об исключении Гаглошвили из партии принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В декабре 2023 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.
"С партийца и депутата спрос всегда выше, поэтому исключение из членов партии "Единая Россия" - заслуженное наказание при подобном поведении. Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины. Члены президиума единогласно проголосовали за исключение Артёма Гаглошвили из партии. Когда человек своими поступками дискредитирует партию, он должен сдать партбилет", - цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения "Единой России" Викторию Сивак.
Город Елизово - второй по величине населенный пункт на Камчатке. В нем проживают более 36 тысяч человек. Гаглошвили, которому 39 лет, был избран главой 30 ноября 2023 года на сессии собрания депутатов Елизовского городского поселения. Большинство депутатов, 11 человек, поддержали его кандидатуру. Гаглошвили сменил на этом посту Олега Мартынюка, который в сентябре 2023 года оставил пост по собственному желанию.