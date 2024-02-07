https://ria.ru/20240207/dipmissii-1925954481.html
МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами
МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами - РИА Новости, 07.02.2024
МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами
Безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами, заявила официальный РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:37
2024-02-07T15:37
2024-02-07T15:45
выборы президента россии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Одним из ключевых вопросов в ходе предстоящих выборов является обеспечение безопасности избирательных участков, которые в большинстве своем уже образованы на территории наших загранучреждений. Ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время, как вы знаете, значительно ухудшилась и вызывает самые серьезные опасения", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила официальный представитель МИД РФ, такая ситуация связана с действиями недружественных Москве режимов. По ее словам, непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, Британии, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств."Свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из завоеваний демократии. Западники, не таясь, всеми силами пытаются отобрать у граждан России возможность реализовать свое законное право на выбор. Они нарушают права россиян", - подчеркнула Захарова.Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы ранее были вызваны в министерство иностранных дел России из-за вопроса о проведении выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
Выборы президента России — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия
МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами
Захарова: МИД ожидает перед выборами провокаций, связанных с работой дипмиссий
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одним из ключевых вопросов в ходе предстоящих выборов является обеспечение безопасности избирательных участков, которые в большинстве своем уже образованы на территории наших загранучреждений. Ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время, как вы знаете, значительно ухудшилась и вызывает самые серьезные опасения", - сказала Захарова на брифинге.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Как отметила официальный представитель МИД РФ, такая ситуация связана с действиями недружественных Москве
режимов. По ее словам, непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики
, Британии, Германии
, Ирландии
, Молдавии
, Нидерландах
, Польше
, Португалии
, Словении
, Черногории
, Чехии
, Швеции
и ряде других государств.
"Свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из завоеваний демократии. Западники, не таясь, всеми силами пытаются отобрать у граждан России возможность реализовать свое законное право на выбор. Они нарушают права россиян", - подчеркнула Захарова.
Дипломаты Эстонии
, Латвии
и Литвы
ранее были вызваны в министерство иностранных дел России из-за вопроса о проведении выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.