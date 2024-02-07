https://ria.ru/20240207/dipmissii-1925954481.html

МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами

МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами - РИА Новости, 07.02.2024

МИД заявил об ухудшении безопасности дипмиссий на Западе перед выборами

Безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами, заявила официальный РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:37

2024-02-07T15:37

2024-02-07T15:45

выборы президента россии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Одним из ключевых вопросов в ходе предстоящих выборов является обеспечение безопасности избирательных участков, которые в большинстве своем уже образованы на территории наших загранучреждений. Ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время, как вы знаете, значительно ухудшилась и вызывает самые серьезные опасения", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила официальный представитель МИД РФ, такая ситуация связана с действиями недружественных Москве режимов. По ее словам, непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, Британии, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств."Свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из завоеваний демократии. Западники, не таясь, всеми силами пытаются отобрать у граждан России возможность реализовать свое законное право на выбор. Они нарушают права россиян", - подчеркнула Захарова.Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы ранее были вызваны в министерство иностранных дел России из-за вопроса о проведении выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия