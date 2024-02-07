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МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов - РИА Новости, 07.02.2024
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16:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/diplomaty-1925974187.html
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов - РИА Новости, 07.02.2024
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:46
2024-02-07T16:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
евросоюз
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы."Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие "вознаграждения". Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Евросоюз, Россия
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов

Захарова: Россия ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы.
"Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие "вознаграждения". Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга.
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