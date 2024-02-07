https://ria.ru/20240207/diplomaty-1925974187.html
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов - РИА Новости, 07.02.2024
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:46
2024-02-07T16:46
2024-02-07T16:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
евросоюз
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы."Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие "вознаграждения". Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925676721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Евросоюз, Россия
МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
Захарова: Россия ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы.
"Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие "вознаграждения". Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга.
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля