https://ria.ru/20240207/diplomaty-1925974187.html

МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов

МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов - РИА Новости, 07.02.2024

МИД: Москва ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов

РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:46

2024-02-07T16:46

2024-02-07T16:46

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

евросоюз

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим". Там добавили со ссылкой на источники, что ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы."Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие "вознаграждения". Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925676721.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, россия