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Забайкальские десантники сорвали ротацию ВСУ на Артемовском направлении

Забайкальские десантники сорвали ротацию ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 07.02.2024

Забайкальские десантники сорвали ротацию ВСУ на Артемовском направлении

Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи на Донецком... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:19

2024-02-07T05:19

2024-02-07T05:19

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи на Донецком направлении СВО к западу от Артемовска, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации. Наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили их, передав координаты на пункт управления", - говорится в сообщении МО РФ. Уточняется, что, получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии оперативно выдвинулся на окраину города, где занял позицию для уничтожения цели. По данным оборонного ведомства, для более точного пуска управляемой ракеты необходимо было дооборудовать пусковую позицию ПТУР, так как обзору и наведению ракеты мешала стена в здании, из которого производился пуск. "Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925491097.html

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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины