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"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке
"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке - РИА Новости, 07.02.2024
"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке
Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях?
2024-02-07T14:00
2024-02-07T14:00
2024-02-07T14:00
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"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке
Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях?
audio/mpeg
"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке
Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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Нас двое, ВКонтакте, Подкаст, отношения, Любовь, влюбленность
"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке
Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях?