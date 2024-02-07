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"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке

"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке - РИА Новости, 07.02.2024

"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке

Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях?

2024-02-07T14:00

2024-02-07T14:00

2024-02-07T14:00

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"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях? audio/mpeg

"Нищеброд мне не нужен". Станет ли проблемой разница в достатке Считается, что деньги — это земное, а чувства — что-то возвышенное. Но как быть, если у вас слишком большая разница в достатке? Кто должен заведовать финансами в паре, чем корысть отличается от взрослой позиции и заботы о собственном будущем, и насколько важна роль денег в отношениях? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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