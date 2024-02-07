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Чернышенко рассказал о создании университетских венчурных фондов - РИА Новости, 07.02.2024
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10:47 07.02.2024 (обновлено: 10:50 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/chernyshenko-1925869630.html
Чернышенко рассказал о создании университетских венчурных фондов
Чернышенко рассказал о создании университетских венчурных фондов - РИА Новости, 07.02.2024
Чернышенко рассказал о создании университетских венчурных фондов
Правительство РФ создало университетские венчурные фонды с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей для поддержки развития студенческих стартапов, передали... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:47
2024-02-07T10:50
технологии
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ создало университетские венчурные фонды с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей для поддержки развития студенческих стартапов, передали слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в пресс-службе Минобрнауки. "Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент - Университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей. Робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект и другие направления входят в перечень компетенций инвесторов данных фондов, необходимых сейчас для достижения технологического суверенитета страны", - сказал Чернышенко. "К уже активно работающим тренингам, акселераторам, грантам и стартап-студиям мы добавили новый инструмент, призванный поддержать университетские стартапы на этапе перехода от созданного продукта к его масштабированию. В настоящее время запущено пять университетских венчурных фондов", - подчеркнул он. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь подчеркнул, что к уже активно работающим тренингам, акселераторам, грантам и стартап-студиям добавлен новый инструмент, призванный поддержать университетские стартапы на этапе перехода от созданного продукта к его масштабированию. Запущено пять университетских венчурных фондов.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, навигатор абитуриента
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о создании университетских венчурных фондов

Чернышенко: объем университетских венчурных фондов составил 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ создало университетские венчурные фонды с объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей для поддержки развития студенческих стартапов, передали слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в пресс-службе Минобрнауки.
"Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент - Университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей. Робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект и другие направления входят в перечень компетенций инвесторов данных фондов, необходимых сейчас для достижения технологического суверенитета страны", - сказал Чернышенко.
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"К уже активно работающим тренингам, акселераторам, грантам и стартап-студиям мы добавили новый инструмент, призванный поддержать университетские стартапы на этапе перехода от созданного продукта к его масштабированию. В настоящее время запущено пять университетских венчурных фондов", - подчеркнул он.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь подчеркнул, что к уже активно работающим тренингам, акселераторам, грантам и стартап-студиям добавлен новый инструмент, призванный поддержать университетские стартапы на этапе перехода от созданного продукта к его масштабированию. Запущено пять университетских венчурных фондов.
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