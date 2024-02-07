https://ria.ru/20240207/britaniya-1925827803.html

Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях"

Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях" - РИА Новости, 07.02.2024

Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях"

Полиция Лондона заявила, что мужчину, подозреваемого в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру, обвиняют в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:35

2024-02-07T02:35

2024-02-07T02:35

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что мужчину, подозреваемого в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру, обвиняют в злонамеренных сообщениях. Ранее полиция сообщала о задержании мужчины. "Джеймс Филлипс... обвиняется в злонамеренных сообщениях - это относится к депутату Майку Фриру. Филлипс также обвиняется в нападении на работника экстренной службы (полицейского)", - говорится в заявлении правоохранителей. Отмечается, что задержанный предстанет перед судом 7 февраля. Ранее полиция Лондона предъявила обвинения двум людям в связи с поджогом офиса депутата. Полицейские считают, что эти два инцидента не связаны между собой. В конце декабря стало известно, что лондонская полиция расследует предполагаемый поджог офиса депутата Майка Фрира. Сообщалось, что огонь повредил заднюю часть здания. Депутат Майк Фрир с 2010 года представляет в парламенте избирательный округ Финчли и Голдерс Грин на севере Лондона и также занимает младшую должность в министерстве юстиции.

https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html

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