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Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях" - РИА Новости, 07.02.2024
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02:35 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/britaniya-1925827803.html
Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях"
Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях" - РИА Новости, 07.02.2024
Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях"
Полиция Лондона заявила, что мужчину, подозреваемого в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру, обвиняют в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:35
2024-02-07T02:35
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что мужчину, подозреваемого в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру, обвиняют в злонамеренных сообщениях. Ранее полиция сообщала о задержании мужчины. "Джеймс Филлипс... обвиняется в злонамеренных сообщениях - это относится к депутату Майку Фриру. Филлипс также обвиняется в нападении на работника экстренной службы (полицейского)", - говорится в заявлении правоохранителей. Отмечается, что задержанный предстанет перед судом 7 февраля. Ранее полиция Лондона предъявила обвинения двум людям в связи с поджогом офиса депутата. Полицейские считают, что эти два инцидента не связаны между собой. В конце декабря стало известно, что лондонская полиция расследует предполагаемый поджог офиса депутата Майка Фрира. Сообщалось, что огонь повредил заднюю часть здания. Депутат Майк Фрир с 2010 года представляет в парламенте избирательный округ Финчли и Голдерс Грин на севере Лондона и также занимает младшую должность в министерстве юстиции.
https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html
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лондон, в мире
Лондон, В мире
Угрожавшего британскому депутату обвинили в "злонамеренных сообщениях"

Подозреваемый в угрозах британскому депутату обвинен в злонамеренных сообщениях

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что мужчину, подозреваемого в угрозах депутату британского парламента от правящей Консервативной партии Майку Фриру, обвиняют в злонамеренных сообщениях.
Ранее полиция сообщала о задержании мужчины.
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"Джеймс Филлипс... обвиняется в злонамеренных сообщениях - это относится к депутату Майку Фриру. Филлипс также обвиняется в нападении на работника экстренной службы (полицейского)", - говорится в заявлении правоохранителей.
Отмечается, что задержанный предстанет перед судом 7 февраля.
Ранее полиция Лондона предъявила обвинения двум людям в связи с поджогом офиса депутата. Полицейские считают, что эти два инцидента не связаны между собой.
В конце декабря стало известно, что лондонская полиция расследует предполагаемый поджог офиса депутата Майка Фрира. Сообщалось, что огонь повредил заднюю часть здания.
Депутат Майк Фрир с 2010 года представляет в парламенте избирательный округ Финчли и Голдерс Грин на севере Лондона и также занимает младшую должность в министерстве юстиции.
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