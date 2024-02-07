Власти Канады заставили бизнес свернуть работу в России, заявил посол
Посол: бизнес Канады свернул работу в РФ под сильнейшим давлением кабмина Трюдо
Торонто. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Канадские инвесторы были вынуждены свернуть работу или продать активы РФ из-за сильнейшего политического давления со стороны правительства премьер-министра Джастина Трюдо, однако они до последнего сохраняли приверженность развитию российского рынка, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
"Крестовый поход" Оттавы против Москвы не мог не отразиться на работе канадских инвесторов на нашем рынке. Крупнейшие компании, которые до последнего сохраняли приверженность развитию бизнеса в России, были вынуждены заявить о приостановке операционной деятельности или продать российские активы", - рассказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
В качестве основных причин он назвал "сильнейшее политическое и административное давление" со стороны правительства Трюдо, а также возведенные странами Запада "логистические и финансовые барьеры для обеспечения нормального функционирования".
"Введены санкции в отношении операций с российским суверенным долгом, против ряда российских федеральных ведомств, ЦБ, состава палат Федерального Собрания, Фонда национального благосостояния, судов и учреждений системы исполнения наказаний, политических партий, крупнейших вузов, СМИ, аналитических центров и других (структур)", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.