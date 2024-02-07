https://ria.ru/20240207/biznes-1925854822.html

Власти Канады заставили бизнес свернуть работу в России, заявил посол

Власти Канады заставили бизнес свернуть работу в России, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2024

Власти Канады заставили бизнес свернуть работу в России, заявил посол

Канадские инвесторы были вынуждены свернуть работу или продать активы РФ из-за сильнейшего политического давления со стороны правительства премьер-министра... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:41

2024-02-07T09:41

2024-02-07T09:41

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Канадские инвесторы были вынуждены свернуть работу или продать активы РФ из-за сильнейшего политического давления со стороны правительства премьер-министра Джастина Трюдо, однако они до последнего сохраняли приверженность развитию российского рынка, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Крестовый поход" Оттавы против Москвы не мог не отразиться на работе канадских инвесторов на нашем рынке. Крупнейшие компании, которые до последнего сохраняли приверженность развитию бизнеса в России, были вынуждены заявить о приостановке операционной деятельности или продать российские активы", - рассказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата. В качестве основных причин он назвал "сильнейшее политическое и административное давление" со стороны правительства Трюдо, а также возведенные странами Запада "логистические и финансовые барьеры для обеспечения нормального функционирования". "Введены санкции в отношении операций с российским суверенным долгом, против ряда российских федеральных ведомств, ЦБ, состава палат Федерального Собрания, Фонда национального благосостояния, судов и учреждений системы исполнения наказаний, политических партий, крупнейших вузов, СМИ, аналитических центров и других (структур)", - напомнил глава российской дипмиссии в Оттаве. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240207/kanada-1925838790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

канада, россия, джастин трюдо, олег степанов, политика