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В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек - РИА Новости, 07.02.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:24 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html
В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек
В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек - РИА Новости, 07.02.2024
В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек
В национальной деревне Русскинская Сургутского района Югры открывается обновленная библиотека, на ее модернизацию было выделено около 3 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:24
2024-02-07T15:24
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
книги
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СУРГУТ, 7 фев - РИА Новости. В национальной деревне Русскинская Сургутского района Югры открывается обновленная библиотека, на ее модернизацию было выделено около 3 миллионов рублей, сообщил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой. "Порядка 3 миллионов рублей на преображение объекта выделили недропользователи. В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Оснастили библиотеку современным оборудованием. Для детей устроили мягкий уголок", - написал Трубецкой. Русскинская библиотека стала пятой модернизированной библиотекой в Сургутском районе. "Стоимость реновации всех объектов — 22 миллиона рублей. В 2021 году после ремонта заработала Сайгатинская библиотека. В два последующих года обновили и открыли пространства для чтения в Угуте и Барсово. Там получился настоящий интеллект-центр с кинотеатром, компьютерами и роботом-экскурсоводом. В мае того же года состоялся переезд Белоярской библиотеки имени Г.Г. Кушникова в Районный центр культуры", - сообщил Трубецкой. У каждой библиотеки — свой стиль. Символом учреждения в Барсово стал Барсовский мост, в Угуте – сосна. В Сайгатиной – построили сцену. Белоярскую библиотеку связали с легендарной пристанью, а Русскинскую — с природой северного края. Следующим планируется открыть центр чтения в Высоком Мысе, добавил глава района.
https://ria.ru/20240131/yugra-1925039006.html
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сургутский район, книги
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Книги

В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СУРГУТ, 7 фев - РИА Новости. В национальной деревне Русскинская Сургутского района Югры открывается обновленная библиотека, на ее модернизацию было выделено около 3 миллионов рублей, сообщил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.
"Порядка 3 миллионов рублей на преображение объекта выделили недропользователи. В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Оснастили библиотеку современным оборудованием. Для детей устроили мягкий уголок", - написал Трубецкой.
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
На развитие туринфраструктуры Югры в 2023 году выделили 173 млн рублей
31 января, 11:34
Русскинская библиотека стала пятой модернизированной библиотекой в Сургутском районе.
"Стоимость реновации всех объектов — 22 миллиона рублей. В 2021 году после ремонта заработала Сайгатинская библиотека. В два последующих года обновили и открыли пространства для чтения в Угуте и Барсово. Там получился настоящий интеллект-центр с кинотеатром, компьютерами и роботом-экскурсоводом. В мае того же года состоялся переезд Белоярской библиотеки имени Г.Г. Кушникова в Районный центр культуры", - сообщил Трубецкой.
У каждой библиотеки — свой стиль. Символом учреждения в Барсово стал Барсовский мост, в Угуте – сосна. В Сайгатиной – построили сцену. Белоярскую библиотеку связали с легендарной пристанью, а Русскинскую — с природой северного края. Следующим планируется открыть центр чтения в Высоком Мысе, добавил глава района.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районКниги
 
 
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