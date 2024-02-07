https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html

В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек

В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек - РИА Новости, 07.02.2024

В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек

В национальной деревне Русскинская Сургутского района Югры открывается обновленная библиотека, на ее модернизацию было выделено около 3 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:24

2024-02-07T15:24

2024-02-07T15:24

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

книги

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СУРГУТ, 7 фев - РИА Новости. В национальной деревне Русскинская Сургутского района Югры открывается обновленная библиотека, на ее модернизацию было выделено около 3 миллионов рублей, сообщил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой. "Порядка 3 миллионов рублей на преображение объекта выделили недропользователи. В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Оснастили библиотеку современным оборудованием. Для детей устроили мягкий уголок", - написал Трубецкой. Русскинская библиотека стала пятой модернизированной библиотекой в Сургутском районе. "Стоимость реновации всех объектов — 22 миллиона рублей. В 2021 году после ремонта заработала Сайгатинская библиотека. В два последующих года обновили и открыли пространства для чтения в Угуте и Барсово. Там получился настоящий интеллект-центр с кинотеатром, компьютерами и роботом-экскурсоводом. В мае того же года состоялся переезд Белоярской библиотеки имени Г.Г. Кушникова в Районный центр культуры", - сообщил Трубецкой. У каждой библиотеки — свой стиль. Символом учреждения в Барсово стал Барсовский мост, в Угуте – сосна. В Сайгатиной – построили сцену. Белоярскую библиотеку связали с легендарной пристанью, а Русскинскую — с природой северного края. Следующим планируется открыть центр чтения в Высоком Мысе, добавил глава района.

https://ria.ru/20240131/yugra-1925039006.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, книги