https://ria.ru/20240207/bespilotniki-1925868752.html

Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин

Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.02.2024

Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин

Управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию ДНР, в основном осуществляется через терминалы Starlink, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:43

2024-02-07T10:43

2024-02-07T10:45

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию ДНР, в основном осуществляется через терминалы Starlink, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы сейчас можем говорить о том, что противник стал использовать гораздо больше беспилотных летательных аппаратов, причем, увы, противник выбирает не военные цели... Мы также понимаем, что противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками. Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать", - сказал Пушилин. В целом, по его словам, власти республики фиксируют обострение ситуации с украинскими обстрелами территории ДНР на фоне российских успехов на фронте. Ранее в среду Пушилин заявил, что с начала года было перехвачено 1077 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925391107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин