https://ria.ru/20240207/bespilotniki-1925868752.html
Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин
Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.02.2024
Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин
Управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию ДНР, в основном осуществляется через терминалы Starlink, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:43
2024-02-07T10:43
2024-02-07T10:45
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию ДНР, в основном осуществляется через терминалы Starlink, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы сейчас можем говорить о том, что противник стал использовать гораздо больше беспилотных летательных аппаратов, причем, увы, противник выбирает не военные цели... Мы также понимаем, что противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками. Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать", - сказал Пушилин. В целом, по его словам, власти республики фиксируют обострение ситуации с украинскими обстрелами территории ДНР на фоне российских успехов на фронте. Ранее в среду Пушилин заявил, что с начала года было перехвачено 1077 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925391107.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ управляют беспилотниками, атакующими ДНР, через терминалы Starlink