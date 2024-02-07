https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html

ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии

ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2024

ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии

Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:40

2024-02-07T17:40

2024-02-07T17:40

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

леонид калашников

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии и местные советы депутатов пройдут в единый день голосования - 25 февраля. "Да, уже определили… От Госдумы, она будет общая, у нас просто распределены они, часть идет по линии ОДКБ, часть по линии МПА СНГ, часть по линии исполкома СНГ, но все они - думская делегация", - ответил Калашников на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедет ли делегация Госдумы на парламентские выборы в Белоруссию.

https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, леонид калашников, госдума рф