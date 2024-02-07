https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2024
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии
Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:40
2024-02-07T17:40
2024-02-07T17:40
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
леонид калашников
госдума рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии и местные советы депутатов пройдут в единый день голосования - 25 февраля. "Да, уже определили… От Госдумы, она будет общая, у нас просто распределены они, часть идет по линии ОДКБ, часть по линии МПА СНГ, часть по линии исполкома СНГ, но все они - думская делегация", - ответил Калашников на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедет ли делегация Госдумы на парламентские выборы в Белоруссию.
https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, леонид калашников, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ