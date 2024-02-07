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ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2024
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17:40 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2024
ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии
Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:40
2024-02-07T17:40
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
леонид калашников
госдума рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии и местные советы депутатов пройдут в единый день голосования - 25 февраля. "Да, уже определили… От Госдумы, она будет общая, у нас просто распределены они, часть идет по линии ОДКБ, часть по линии МПА СНГ, часть по линии исполкома СНГ, но все они - думская делегация", - ответил Калашников на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедет ли делегация Госдумы на парламентские выборы в Белоруссию.
https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html
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белоруссия, россия, леонид калашников, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ

ГД примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии

© Sputnik / Виктор ТолочкоОбъявление о Едином дне голосования 2024 в Минске
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегация Госдумы примет участие в наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии 25 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии и местные советы депутатов пройдут в единый день голосования - 25 февраля.
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"Да, уже определили… От Госдумы, она будет общая, у нас просто распределены они, часть идет по линии ОДКБ, часть по линии МПА СНГ, часть по линии исполкома СНГ, но все они - думская делегация", - ответил Калашников на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедет ли делегация Госдумы на парламентские выборы в Белоруссию.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЛеонид КалашниковГосдума РФ
 
 
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