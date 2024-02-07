https://ria.ru/20240207/belgorod-1926031949.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода и губернатор региона Вячеслав Гладков сообщили об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:54
2024-02-07T20:54
2024-02-07T20:54
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода и губернатор региона Вячеслав Гладков сообщили об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Ранее ракетная опасность объявлялась в городе и в Белгородском районе второй раз за день. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Мэрия Белгорода также сообщила об отмене ракетной опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде отменили ракетную опасность
Власти сообщили об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе