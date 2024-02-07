https://ria.ru/20240207/belgorod-1926031949.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода и губернатор региона Вячеслав Гладков сообщили об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:54

2024-02-07T20:54

2024-02-07T20:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода и губернатор региона Вячеслав Гладков сообщили об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Ранее ракетная опасность объявлялась в городе и в Белгородском районе второй раз за день. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Мэрия Белгорода также сообщила об отмене ракетной опасности.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1926031721.html

белгород

белгородский район

украина

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины