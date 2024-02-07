https://ria.ru/20240207/banki-1925833486.html

В Газпромбанке рассказали о возможных мерах для борьбы с мошенниками

В Газпромбанке рассказали о возможных мерах для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 07.02.2024

В Газпромбанке рассказали о возможных мерах для борьбы с мошенниками

Российские банки для борьбы с кредитными мошенниками могут изменить процедуры оценки потенциальных заемщиков как при онлайн-заявках, так и в офисах, сообщил РИА РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T04:50

2024-02-07T04:50

2024-02-07T04:50

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экономика

газпромбанк

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские банки для борьбы с кредитными мошенниками могут изменить процедуры оценки потенциальных заемщиков как при онлайн-заявках, так и в офисах, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. По его словам, эксперты Газпромбанка принимают активное участие в организованной Банком России работе по борьбе с разными схемами мошенничества, в том числе в кредитном процессе. "Инициативы ЦБ РФ касаются внесения изменений в процедуру первичного приема и анализа поступающих кредитных заявок, а также оценки потенциального заемщика и контекста совершения операций по обслуживанию клиента как в онлайн (мобильное приложение, через сайт, через контрагента), так и в оффлайн (дополнительный офис, зарплатный проект, выездной менеджер) формате", - рассказал Плешков. Сам банк, по его словам, чтобы минимизировать угрозы мошенничества против своих клиентов, принимает различные меры, как организационные, в числе которых раздача полиграфической продукции с напоминанием о мерах безопасности, так и технические, например, комплекс антифрод-решений, киберразведки, межбанковского обмена и взаимодействия, обработка сообщений от ЦБ РФ. Телефонные мошенники нередко прибегают к схемам с оформлением на клиентов банков кредитов, чтобы затем похитить эти средства. В частности, для того, чтобы защитить россиян от таких случаев, планируется даже разрешить людям устанавливать самозапрет на кредиты и займы. В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. По задумке его авторов, установить такой запрет можно только с 2025 года. По данным ЦБ, за девять месяцев 2023 года кибермошенникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925792197.html

https://ria.ru/20240130/banki-1924323618.html

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россия, экономика, газпромбанк, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)