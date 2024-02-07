https://ria.ru/20240207/banany-1925867537.html

Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов

Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов - РИА Новости, 07.02.2024

Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов

Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Эквадора материалы расследования по фактам нарушений, выявленных в бананах, поставленных в Россию, сообщили... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:37

2024-02-07T10:37

2024-02-07T10:54

эквадор

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Эквадора материалы расследования по фактам нарушений, выявленных в бананах, поставленных в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. На прошлой неделе Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этой продукции. "В этом отношении служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в адрес ведомства поступило приглашение эквадорской стороны посетить республику для проведения аттестации мест производства подкарантинной продукции, но это приглашение не имеет отношения к просьбе Россельхознадзора приостановить сертификацию пяти предприятий-экспортеров. "Указанный визит прорабатывался сторонами с конца 2022 года в рамках внесения изменений в законодательство России в части осуществления соответствующих контрольных процедур в области карантина растений на территории иностранных государств", - пояснили в пресс-службе. Такая работа проводилась и проводится со всеми странами - экспортерами растительной продукции с целью подготовки изменений в законодательство РФ.

https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика