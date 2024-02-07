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Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов - РИА Новости, 07.02.2024
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10:37 07.02.2024 (обновлено: 10:54 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/banany-1925867537.html
Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов
Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов - РИА Новости, 07.02.2024
Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов
Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Эквадора материалы расследования по фактам нарушений, выявленных в бананах, поставленных в Россию, сообщили... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:37
2024-02-07T10:54
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Эквадора материалы расследования по фактам нарушений, выявленных в бананах, поставленных в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. На прошлой неделе Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этой продукции. "В этом отношении служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в адрес ведомства поступило приглашение эквадорской стороны посетить республику для проведения аттестации мест производства подкарантинной продукции, но это приглашение не имеет отношения к просьбе Россельхознадзора приостановить сертификацию пяти предприятий-экспортеров. "Указанный визит прорабатывался сторонами с конца 2022 года в рамках внесения изменений в законодательство России в части осуществления соответствующих контрольных процедур в области карантина растений на территории иностранных государств", - пояснили в пресс-службе. Такая работа проводилась и проводится со всеми странами - экспортерами растительной продукции с целью подготовки изменений в законодательство РФ.
https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html
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эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Россия ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов

Россельхознадзор ждет от Эквадора итоги расследования по поставкам бананов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Эквадора материалы расследования по фактам нарушений, выявленных в бананах, поставленных в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
На прошлой неделе Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этой продукции.
«
"В этом отношении служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в адрес ведомства поступило приглашение эквадорской стороны посетить республику для проведения аттестации мест производства подкарантинной продукции, но это приглашение не имеет отношения к просьбе Россельхознадзора приостановить сертификацию пяти предприятий-экспортеров.
"Указанный визит прорабатывался сторонами с конца 2022 года в рамках внесения изменений в законодательство России в части осуществления соответствующих контрольных процедур в области карантина растений на территории иностранных государств", - пояснили в пресс-службе. Такая работа проводилась и проводится со всеми странами - экспортерами растительной продукции с целью подготовки изменений в законодательство РФ.
Продажа бананов в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Названы страны, способные полностью заместить для России бананы из Эквадора
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ЭквадорРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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