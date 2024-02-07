https://ria.ru/20240207/artilleriya-1925835547.html

Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ

Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024

Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21"Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:27

2024-02-07T05:27

2024-02-07T05:27

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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21"Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при этом артиллеристы пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских военнослужащих, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. Реактивная система залпового огня БМ-21"Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей в различных условиях боевой обстановки.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html

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