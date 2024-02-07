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Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/artilleriya-1925835547.html
Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ
Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21"Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:27
2024-02-07T05:27
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21"Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при этом артиллеристы пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских военнослужащих, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. Реактивная система залпового огня БМ-21"Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей в различных условиях боевой обстановки.
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Артиллерия уничтожила в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ

Артиллеристы ЦВО уничтожили в Серебрянском лесничестве боевиков и технику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21"Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при этом артиллеристы пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских военнослужащих, что было зафиксировано разведывательным беспилотником.
Реактивная система залпового огня БМ-21"Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей в различных условиях боевой обстановки.
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