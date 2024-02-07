https://ria.ru/20240207/antisemitizm-1926021478.html

Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире

Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире - РИА Новости, 07.02.2024

Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире

Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:39

2024-02-07T19:39

2024-02-07T19:56

россия

израиль

московская область (подмосковье)

владимир путин

сергей собянин

михаил мишустин

федерация еврейских общин россии

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и призвал к отказу от разрешения конфликтов военным путем ради прекращения страданий мирных жителей, приняв ряд соответствующих резолюций. Съезд ФЕОР прошел в Московском еврейском общинном центре 7 февраля. В нем приняли участие представители Русской православной церкви – секретарь Отдела внешних церковных связей по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Илия Кашицын и консультант ОВЦС священник Димитрий Сафонов, – а также муфтий Духовного собрания мусульман России Московской области Дауд Мухутдинов и помощник главы ДСМР Ильнур Гайнутдинов. В адрес делегатов съезда поступили приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. "Съезд Федерации еврейских общин России констатирует, что ситуация с антисемитизмом в мире складывается крайне отрицательно. Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и вызванный этим нападением военный ответ Израиля в секторе Газа подняли огромную волну антисемитизма по всему миру… Мы категорически осуждаем проникновение антисемитских настроений в публичные выступления общественных деятелей и журналистов. Призываем общественность незамедлительно и резко реагировать на любые оскорбительные явления", – процитировали резолюцию "Об антисемитизме" в ФЕОР. В резолюции об осуждении атаки ХАМАС - "Об осуждении терроризма и поддержке народа Израиля" - ФЕОР высоко оценили усилия президента РФ Владимира Путина и российского МИД по освобождению заложников в секторе Газа. "Еврейская община России осуждает это варварское нападение, ставшее причиной гибели максимального числа евреев в один день после Холокоста,... отмечает активные усилия президента России и МИД РФ по вызволению заложников, которые привели к освобождению нескольких из них. Еврейская община России выражает надежду на то, что ведущие мировые державы и далее будут осуждать терроризм во всех его проявлениях и бороться с ним, и что, благодаря консолидации мирового сообщества заложники, еще остающиеся в Газе, будут спасены, а тела тех из них, кто, к несчастью, погиб, переданы их родственникам для захоронения", – приводит ФЕОР слова резолюции. Резолюция съезда "О мире" провозглашает призыв общины разрешать конфликты мирным путем ради прекращения страданий мирного населения. "Еврейская община России призывает к прекращению войн и решению конфликтов путем переговоров, дабы освободить от тягот и страданий тех, кто в наибольшей степени несет на себе тяготы войны - мирных жителей", - говорится в ней.

https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html

https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html

россия

израиль

московская область (подмосковье)

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россия, израиль, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей собянин, михаил мишустин, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, хамас