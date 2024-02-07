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Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире - РИА Новости, 07.02.2024
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Религия
 
19:39 07.02.2024 (обновлено: 19:56 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/antisemitizm-1926021478.html
Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире
Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире - РИА Новости, 07.02.2024
Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире
Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:39
2024-02-07T19:56
россия
израиль
московская область (подмосковье)
владимир путин
сергей собянин
михаил мишустин
федерация еврейских общин россии
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и призвал к отказу от разрешения конфликтов военным путем ради прекращения страданий мирных жителей, приняв ряд соответствующих резолюций. Съезд ФЕОР прошел в Московском еврейском общинном центре 7 февраля. В нем приняли участие представители Русской православной церкви – секретарь Отдела внешних церковных связей по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Илия Кашицын и консультант ОВЦС священник Димитрий Сафонов, – а также муфтий Духовного собрания мусульман России Московской области Дауд Мухутдинов и помощник главы ДСМР Ильнур Гайнутдинов. В адрес делегатов съезда поступили приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. "Съезд Федерации еврейских общин России констатирует, что ситуация с антисемитизмом в мире складывается крайне отрицательно. Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и вызванный этим нападением военный ответ Израиля в секторе Газа подняли огромную волну антисемитизма по всему миру… Мы категорически осуждаем проникновение антисемитских настроений в публичные выступления общественных деятелей и журналистов. Призываем общественность незамедлительно и резко реагировать на любые оскорбительные явления", – процитировали резолюцию "Об антисемитизме" в ФЕОР. В резолюции об осуждении атаки ХАМАС - "Об осуждении терроризма и поддержке народа Израиля" - ФЕОР высоко оценили усилия президента РФ Владимира Путина и российского МИД по освобождению заложников в секторе Газа. "Еврейская община России осуждает это варварское нападение, ставшее причиной гибели максимального числа евреев в один день после Холокоста,... отмечает активные усилия президента России и МИД РФ по вызволению заложников, которые привели к освобождению нескольких из них. Еврейская община России выражает надежду на то, что ведущие мировые державы и далее будут осуждать терроризм во всех его проявлениях и бороться с ним, и что, благодаря консолидации мирового сообщества заложники, еще остающиеся в Газе, будут спасены, а тела тех из них, кто, к несчастью, погиб, переданы их родственникам для захоронения", – приводит ФЕОР слова резолюции. Резолюция съезда "О мире" провозглашает призыв общины разрешать конфликты мирным путем ради прекращения страданий мирного населения. "Еврейская община России призывает к прекращению войн и решению конфликтов путем переговоров, дабы освободить от тягот и страданий тех, кто в наибольшей степени несет на себе тяготы войны - мирных жителей", - говорится в ней.
https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html
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россия
израиль
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россия, израиль, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей собянин, михаил мишустин, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, хамас
Россия, Израиль, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Сергей Собянин, Михаил Мишустин, Федерация еврейских общин России, Русская православная церковь, ХАМАС, Религия
Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире

Федерация еврейских общин России заявила о волне антисемитизма и призвала к миру

© пресс-служба ФЕОРПрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и призвал к отказу от разрешения конфликтов военным путем ради прекращения страданий мирных жителей, приняв ряд соответствующих резолюций.
Съезд ФЕОР прошел в Московском еврейском общинном центре 7 февраля. В нем приняли участие представители Русской православной церкви – секретарь Отдела внешних церковных связей по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Илия Кашицын и консультант ОВЦС священник Димитрий Сафонов, – а также муфтий Духовного собрания мусульман России Московской области Дауд Мухутдинов и помощник главы ДСМР Ильнур Гайнутдинов. В адрес делегатов съезда поступили приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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«
"Съезд Федерации еврейских общин России констатирует, что ситуация с антисемитизмом в мире складывается крайне отрицательно. Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и вызванный этим нападением военный ответ Израиля в секторе Газа подняли огромную волну антисемитизма по всему миру… Мы категорически осуждаем проникновение антисемитских настроений в публичные выступления общественных деятелей и журналистов. Призываем общественность незамедлительно и резко реагировать на любые оскорбительные явления", – процитировали резолюцию "Об антисемитизме" в ФЕОР.
В резолюции об осуждении атаки ХАМАС - "Об осуждении терроризма и поддержке народа Израиля" - ФЕОР высоко оценили усилия президента РФ Владимира Путина и российского МИД по освобождению заложников в секторе Газа.
«
"Еврейская община России осуждает это варварское нападение, ставшее причиной гибели максимального числа евреев в один день после Холокоста,... отмечает активные усилия президента России и МИД РФ по вызволению заложников, которые привели к освобождению нескольких из них. Еврейская община России выражает надежду на то, что ведущие мировые державы и далее будут осуждать терроризм во всех его проявлениях и бороться с ним, и что, благодаря консолидации мирового сообщества заложники, еще остающиеся в Газе, будут спасены, а тела тех из них, кто, к несчастью, погиб, переданы их родственникам для захоронения", – приводит ФЕОР слова резолюции.
Резолюция съезда "О мире" провозглашает призыв общины разрешать конфликты мирным путем ради прекращения страданий мирного населения. "Еврейская община России призывает к прекращению войн и решению конфликтов путем переговоров, дабы освободить от тягот и страданий тех, кто в наибольшей степени несет на себе тяготы войны - мирных жителей", - говорится в ней.
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