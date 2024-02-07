Федерация еврейских общин России заявила о росте антисемитизма в мире
Федерация еврейских общин России заявила о волне антисемитизма и призвала к миру
© пресс-служба ФЕОРПрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Съезд Федерации еврейских общин России констатировал рост антисемитизма в мире после атаки ХАМАС на Израиль, высоко оценил усилия российских властей по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и призвал к отказу от разрешения конфликтов военным путем ради прекращения страданий мирных жителей, приняв ряд соответствующих резолюций.
Съезд ФЕОР прошел в Московском еврейском общинном центре 7 февраля. В нем приняли участие представители Русской православной церкви – секретарь Отдела внешних церковных связей по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Илия Кашицын и консультант ОВЦС священник Димитрий Сафонов, – а также муфтий Духовного собрания мусульман России Московской области Дауд Мухутдинов и помощник главы ДСМР Ильнур Гайнутдинов. В адрес делегатов съезда поступили приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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"Съезд Федерации еврейских общин России констатирует, что ситуация с антисемитизмом в мире складывается крайне отрицательно. Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и вызванный этим нападением военный ответ Израиля в секторе Газа подняли огромную волну антисемитизма по всему миру… Мы категорически осуждаем проникновение антисемитских настроений в публичные выступления общественных деятелей и журналистов. Призываем общественность незамедлительно и резко реагировать на любые оскорбительные явления", – процитировали резолюцию "Об антисемитизме" в ФЕОР.
В резолюции об осуждении атаки ХАМАС - "Об осуждении терроризма и поддержке народа Израиля" - ФЕОР высоко оценили усилия президента РФ Владимира Путина и российского МИД по освобождению заложников в секторе Газа.
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"Еврейская община России осуждает это варварское нападение, ставшее причиной гибели максимального числа евреев в один день после Холокоста,... отмечает активные усилия президента России и МИД РФ по вызволению заложников, которые привели к освобождению нескольких из них. Еврейская община России выражает надежду на то, что ведущие мировые державы и далее будут осуждать терроризм во всех его проявлениях и бороться с ним, и что, благодаря консолидации мирового сообщества заложники, еще остающиеся в Газе, будут спасены, а тела тех из них, кто, к несчастью, погиб, переданы их родственникам для захоронения", – приводит ФЕОР слова резолюции.
Резолюция съезда "О мире" провозглашает призыв общины разрешать конфликты мирным путем ради прекращения страданий мирного населения. "Еврейская община России призывает к прекращению войн и решению конфликтов путем переговоров, дабы освободить от тягот и страданий тех, кто в наибольшей степени несет на себе тяготы войны - мирных жителей", - говорится в ней.