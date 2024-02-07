https://ria.ru/20240207/aktsiya-1926034380.html

В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция

В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция - РИА Новости, 07.02.2024

В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция

Порядка 18 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной оппозиционными партиями против предлагаемой правительством реформы уголовного... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:21

2024-02-07T21:21

2024-02-07T21:21

в мире

словакия

братислава

сша

зузана чапутова

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Порядка 18 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной оппозиционными партиями против предлагаемой правительством реформы уголовного законодательства, в столице Словакии, сообщило в среду издание SME со ссылкой на организаторов. Акция, которая состоялась в среду в Братиславе перед зданием парламента, является восьмой по счету с конца 2023 года. Участники митинга освистывали правительство Роберта Фицо, скандируя антиправительственные лозунги. "По данным организаторов, на акцию протеста перед парламентом пришли порядка 18 тысяч человек", - говорится в сообщении издания. В парламенте Словакии уже несколько недель обсуждается предложенная правительством Фицо масштабная реформа уголовного законодательства. Новеллы предусматривают смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Эта инициатива спровоцировала в Словакии акции протеста, которые периодически проводятся в стране с конца 2023 года. Их основными организаторами выступают три партии, которые представлены в парламенте, но не входят в правительственную коалицию. Они считают, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников". Премьер Словакии и глава победившей на парламентских выборах партии Фицо говорил, что оппозиция собирает митинги из-за фрустрации, которая возникла у них в результате поражения на выборах, и неоднократно заявлял, что от идеи закрыть специальную прокуратуру не отступит. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также заявляла, что готова наложить вето на эти поправки. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Ранее глава специальной прокуратуры Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.

https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923110282.html

https://ria.ru/20240202/slovakiya-1924925785.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922754393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, братислава, сша, зузана чапутова, роберт фицо