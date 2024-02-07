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Во Франции прошла акция против вооружения Израиля - РИА Новости, 07.02.2024
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13:59 07.02.2024 (обновлено: 14:03 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/aktsiya-1925925888.html
Во Франции прошла акция против вооружения Израиля
Во Франции прошла акция против вооружения Израиля - РИА Новости, 07.02.2024
Во Франции прошла акция против вооружения Израиля
В преддверии церемонии в память о жертвах атак ХАМАС, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, пропалестинские активисты устроили манифестацию... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:59
2024-02-07T14:03
в мире
израиль
париж
франция
dassault aviation
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925925490_0:0:2377:1338_1920x0_80_0_0_4c778c4ad9dc900d260249110156ffa9.png
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. В преддверии церемонии в память о жертвах атак ХАМАС, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, пропалестинские активисты устроили манифестацию напротив офиса компании Dassault Aviation под Парижем, требуя прекратить вооружать Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости. Акцию устроили участники движения "Stop arming Israel France", в которое входят более 30 пропалестинских ассоциаций. Они жгли фаеры и скандировали лозунг: "Прекратите убийства палестинского народа!". Участники держали баннер с призывом ко французским оборонным компаниям Thales, Safran, Dassault, MBDA и Nexter прекратить вооружать Израиль. "Торговцы оружием - соучастники", - значилось на одном из плакатов. В среду по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона во дворце Инвалидов в Париже пройдет торжественная церемония в память о жертвах атак ХАМАС среди французского населения. По данным МИД республики, погибли 42 французских гражданина. Ещё трое, предположительно, удерживаются в заложниках. В церемонии примут участие представители еврейской общины Франции и политические деятели. Партии левых при этом указали президенту на необходимость также устроить церемонию в память о франко-палестинских гражданах, погибших в секторе Газа с начала конфликта 7 октября. Израиль продолжает наземную операцию в палестинском анклаве на фоне переговоров по новой сделке с ХАМАС по прекращению огня в обмен на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. В январе израильская армия озвучивала оценки, что с начала наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые были задействованы в наземной операции в палестинском анклаве. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240207/gaza-1925906756.html
https://ria.ru/20240202/izrail-1925042095.html
https://ria.ru/20240207/dogovorennosti-1925826427.html
https://ria.ru/20240206/evrovidenie-1925751102.html
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в мире, израиль, париж, франция, dassault aviation, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Париж, Франция, Dassault Aviation, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции прошла акция против вооружения Израиля

Во Франции пропалестинские активисты потребовали прекратить вооружать Израиль

© SputnikАкция против вооружения Израиля напротив офиса Dassault Aviation под Парижем
Акция против вооружения Израиля напротив офиса Dassault Aviation под Парижем
© Sputnik
Акция против вооружения Израиля напротив офиса Dassault Aviation под Парижем
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. В преддверии церемонии в память о жертвах атак ХАМАС, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, пропалестинские активисты устроили манифестацию напротив офиса компании Dassault Aviation под Парижем, требуя прекратить вооружать Израиль, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акцию устроили участники движения "Stop arming Israel France", в которое входят более 30 пропалестинских ассоциаций. Они жгли фаеры и скандировали лозунг: "Прекратите убийства палестинского народа!". Участники держали баннер с призывом ко французским оборонным компаниям Thales, Safran, Dassault, MBDA и Nexter прекратить вооружать Израиль.
"Торговцы оружием - соучастники", - значилось на одном из плакатов.
В среду по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона во дворце Инвалидов в Париже пройдет торжественная церемония в память о жертвах атак ХАМАС среди французского населения.
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По данным МИД республики, погибли 42 французских гражданина. Ещё трое, предположительно, удерживаются в заложниках. В церемонии примут участие представители еврейской общины Франции и политические деятели. Партии левых при этом указали президенту на необходимость также устроить церемонию в память о франко-палестинских гражданах, погибших в секторе Газа с начала конфликта 7 октября.
Израиль продолжает наземную операцию в палестинском анклаве на фоне переговоров по новой сделке с ХАМАС по прекращению огня в обмен на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены.
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. В январе израильская армия озвучивала оценки, что с начала наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые были задействованы в наземной операции в палестинском анклаве.
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Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильПарижФранцияDassault AviationОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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