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Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов - РИА Новости, 07.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:38 07.02.2024 (обновлено: 11:46 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/akter-1925827954.html
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов - РИА Новости, 07.02.2024
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов
Болгарский актер Иван Иванов, сыгравший в фильмах "Все есть любовь" и "Лавина", скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе артистов Болгарии. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:38
2024-02-07T11:46
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Болгарский актер Иван Иванов, сыгравший в фильмах "Все есть любовь" и "Лавина", скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе артистов Болгарии. "Иван Иванов покинул нас. В болгарском кино нет другого актера, который стал бы таким известным, понравившимся и любимым после первой главной роли в фильме "Всё есть любовь", - говорится в сообщении союза в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). Артист родился 16 декабря 1951 года в Асеновграде, учился актерскому мастерству в театральном институте в Софии (класс Дмитрины Гюровой). После этого Иванов начал играть на сценах Национального театра молодежи (1979-1981) и Военного театра (1981-1983), а также на киностудии СИФ (1983).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, болгария, софия (город)
Культура, Россия, Болгария, София (город)
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов

Болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов умер в возрасте 72 лет

© Фото : Киностудия "Бояна", BulgarofilmБолгарский актер Иван Иванов
Болгарский актер Иван Иванов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Киностудия "Бояна", Bulgarofilm
Болгарский актер Иван Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Болгарский актер Иван Иванов, сыгравший в фильмах "Все есть любовь" и "Лавина", скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе артистов Болгарии.
«
"Иван Иванов покинул нас. В болгарском кино нет другого актера, который стал бы таким известным, понравившимся и любимым после первой главной роли в фильме "Всё есть любовь", - говорится в сообщении союза в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
Артист родился 16 декабря 1951 года в Асеновграде, учился актерскому мастерству в театральном институте в Софии (класс Дмитрины Гюровой). После этого Иванов начал играть на сценах Национального театра молодежи (1979-1981) и Военного театра (1981-1983), а также на киностудии СИФ (1983).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алексей Агапов - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Умер актер Алексей Агапов
4 февраля, 19:27
 
КультураРоссияБолгарияСофия (город)
 
 
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