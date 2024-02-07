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Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов - РИА Новости, 07.02.2024
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов
Болгарский актер Иван Иванов, сыгравший в фильмах "Все есть любовь" и "Лавина", скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе артистов Болгарии. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:38
2024-02-07T02:38
2024-02-07T11:46
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Болгарский актер Иван Иванов, сыгравший в фильмах "Все есть любовь" и "Лавина", скончался в возрасте 72 лет, сообщили в Союзе артистов Болгарии. "Иван Иванов покинул нас. В болгарском кино нет другого актера, который стал бы таким известным, понравившимся и любимым после первой главной роли в фильме "Всё есть любовь", - говорится в сообщении союза в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). Артист родился 16 декабря 1951 года в Асеновграде, учился актерскому мастерству в театральном институте в Софии (класс Дмитрины Гюровой). После этого Иванов начал играть на сценах Национального театра молодежи (1979-1981) и Военного театра (1981-1983), а также на киностудии СИФ (1983).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Культура, Россия, Болгария, София (город)
Умер болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов
Болгарский актер из фильма "Все есть любовь" Иван Иванов умер в возрасте 72 лет