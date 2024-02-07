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СМИ: ремонт аэропортов предложили финансировать за счет новых сборов - РИА Новости, 07.02.2024
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04:29 07.02.2024 (обновлено: 07:23 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/aeroport-1925832612.html
СМИ: ремонт аэропортов предложили финансировать за счет новых сборов
СМИ: ремонт аэропортов предложили финансировать за счет новых сборов - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ: ремонт аэропортов предложили финансировать за счет новых сборов
Министерство транспорта рассматривает вопрос ремонта аэропортов за счет новых сборов, об этом пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:29
2024-02-07T07:23
экономика
россия
владимир путин
чукотский автономный округ
рбк (медиагруппа)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
певек
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство транспорта рассматривает вопрос ремонта аэропортов за счет новых сборов, об этом пишет РБК со ссылкой на источники.По информации издания, региональные аэропорты, нуждающиеся в ремонте, предполагается разделить на две группы."Под финансирование первой — малые аэродромы — должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную Росавиации "Госкорпорацию по организации воздушного движения", — говорится в материале.Как утверждают собеседники издания, знакомые с планами министерства, с этой целью будет введен новый сбор, либо будут повышены тарифы за аэронавигацию. Предполагается, что такой подход позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год."В конечном итоге, заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 рублей", — уточнил собеседник издания.Реконструкцию второй группы, состоящей из 28 более крупных аэропортов, находящихся в частном управлении, предварительно планируется финансировать частично за счет сред федерального и регионального бюджета, а также частных кредитных средств инвесторов.Как отметили источники, знакомые с планами Минтранса, доля государственного участия в этом случае составит 60 процентов."Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства. Отбивать их планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично — через неавиационные доходы", — отметил источник в одном из аэропортов.В понедельник президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта. Аналогичное поручение касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины).
https://ria.ru/20240206/samolet-1925627967.html
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россия
чукотский автономный округ
певек
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экономика, россия, владимир путин, чукотский автономный округ, рбк (медиагруппа), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), певек
Экономика, Россия, Владимир Путин, Чукотский автономный округ, РБК (медиагруппа), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Певек
СМИ: ремонт аэропортов предложили финансировать за счет новых сборов

РБК: ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аэропорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство транспорта рассматривает вопрос ремонта аэропортов за счет новых сборов, об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, региональные аэропорты, нуждающиеся в ремонте, предполагается разделить на две группы.
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"Под финансирование первой — малые аэродромы — должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную Росавиации "Госкорпорацию по организации воздушного движения", — говорится в материале.
Как утверждают собеседники издания, знакомые с планами министерства, с этой целью будет введен новый сбор, либо будут повышены тарифы за аэронавигацию. Предполагается, что такой подход позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год.
«
"В конечном итоге, заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 рублей", — уточнил собеседник издания.
Реконструкцию второй группы, состоящей из 28 более крупных аэропортов, находящихся в частном управлении, предварительно планируется финансировать частично за счет сред федерального и регионального бюджета, а также частных кредитных средств инвесторов.
Как отметили источники, знакомые с планами Минтранса, доля государственного участия в этом случае составит 60 процентов.
"Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства. Отбивать их планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично — через неавиационные доходы", — отметил источник в одном из аэропортов.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта. Аналогичное поручение касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины).
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