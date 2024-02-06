https://ria.ru/20240206/zurabishvili-1925655944.html
Президент Грузии заявила, что не планирует подавать в отставку
Президент Грузии заявила, что не планирует подавать в отставку - РИА Новости, 06.02.2024
Президент Грузии заявила, что не планирует подавать в отставку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать занимаемую должность. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:42
2024-02-06T12:42
2024-02-06T12:42
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать занимаемую должность. Зурабишвили выступает с ежегодным отчетом в парламенте. Это ее последний годовой отчет на посту президента. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Ранее члены правящей "Грузинской мечты" заявляли, что Зурабишвили вместе с экс-премьером Георгием Гахарией и бывшим народным защитником Нино Ломджария планирует создать партию к парламентским выборам 2024 года. Зурабишвили, в свою очередь, не исключила своего участия в выборах, но в детали не вдавалась. "Кто-то, возможно, надеялся или все еще надеется, что обиды и притеснения сломают меня и заставят отказаться от клятвы, данной перед вами. Напротив, я и сегодня чувствую огромную силу этой присяги и останусь на своем месте до конца, верной этой клятве и конституции. У кого-то может возникнуть желание вывести меня на арену политической борьбы и представить как лидера какой-то политической силы, позиции или оппозиции. Напрасно! Я прошла эту дорогу", - заявила Зурабишвили. Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что не планирует подавать в отставку
Зурабишвили заявила, что не планирует уходить с поста президента Грузии
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать занимаемую должность.
Зурабишвили выступает с ежегодным отчетом в парламенте. Это ее последний годовой отчет на посту президента. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Ранее члены правящей "Грузинской мечты" заявляли, что Зурабишвили вместе с экс-премьером Георгием Гахарией
и бывшим народным защитником Нино Ломджария планирует создать партию к парламентским выборам 2024 года. Зурабишвили, в свою очередь, не исключила своего участия в выборах, но в детали не вдавалась.
"Кто-то, возможно, надеялся или все еще надеется, что обиды и притеснения сломают меня и заставят отказаться от клятвы, данной перед вами. Напротив, я и сегодня чувствую огромную силу этой присяги и останусь на своем месте до конца, верной этой клятве и конституции. У кого-то может возникнуть желание вывести меня на арену политической борьбы и представить как лидера какой-то политической силы, позиции или оппозиции. Напрасно! Я прошла эту дорогу", - заявила Зурабишвили.
Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
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