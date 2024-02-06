https://ria.ru/20240206/zhurnalisty-1925813301.html

В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции

В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции - РИА Новости, 06.02.2024

В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции

Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:26

2024-02-06T22:26

2024-02-06T22:26

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает корреспондент РИА Новости. Акция под названием "Хватит резиновых пуль! Хватит слезоточивого газа! Наши глаза смотрят на вас!" собрала несколько десятков операторов и фотожурналистов. Все прошло мирно. Полиции у здании конгресса не было. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ президента Аргентины Хавьера Милея несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Во вторник возможны новые акции протестов.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция у здания конгресса в Аргентине против действий полиции Журналисты Аргентины провели акцию у здания конгресса против действий полиции, применявшей спецсредства на протестах из-за реформ президента Хавьера Милея 2024-02-06T22:26 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина