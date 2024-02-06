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В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции - РИА Новости, 06.02.2024
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22:26 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zhurnalisty-1925813301.html
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции - РИА Новости, 06.02.2024
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:26
2024-02-06T22:26
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает корреспондент РИА Новости. Акция под названием "Хватит резиновых пуль! Хватит слезоточивого газа! Наши глаза смотрят на вас!" собрала несколько десятков операторов и фотожурналистов. Все прошло мирно. Полиции у здании конгресса не было. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ президента Аргентины Хавьера Милея несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Во вторник возможны новые акции протестов.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Акция у здания конгресса в Аргентине против действий полиции
Журналисты Аргентины провели акцию у здания конгресса против действий полиции, применявшей спецсредства на протестах из-за реформ президента Хавьера Милея
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РИА Новости
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4.7
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60
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60
в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции

Несколько десятков журналистов Аргентины провели акцию против действий полиции

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает корреспондент РИА Новости.
Акция под названием "Хватит резиновых пуль! Хватит слезоточивого газа! Наши глаза смотрят на вас!" собрала несколько десятков операторов и фотожурналистов. Все прошло мирно. Полиции у здании конгресса не было.
На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ президента Аргентины Хавьера Милея несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты.
Во вторник возможны новые акции протестов.
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками
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