https://ria.ru/20240206/zhurnalisty-1925813301.html
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции - РИА Новости, 06.02.2024
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:26
2024-02-06T22:26
2024-02-06T22:26
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает корреспондент РИА Новости. Акция под названием "Хватит резиновых пуль! Хватит слезоточивого газа! Наши глаза смотрят на вас!" собрала несколько десятков операторов и фотожурналистов. Все прошло мирно. Полиции у здании конгресса не было. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ президента Аргентины Хавьера Милея несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Во вторник возможны новые акции протестов.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925808399_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_395ca9a23ad88ebea32d38413c54872c.jpg
Акция у здания конгресса в Аргентине против действий полиции
Журналисты Аргентины провели акцию у здания конгресса против действий полиции, применявшей спецсредства на протестах из-за реформ президента Хавьера Милея
2024-02-06T22:26
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
Несколько десятков журналистов Аргентины провели акцию против действий полиции
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Журналисты из разных профессиональных ассоциаций Аргентины провели небольшую акцию у здания конгресса против действий полиции на протестах, передает корреспондент РИА Новости.
Акция под названием "Хватит резиновых пуль! Хватит слезоточивого газа! Наши глаза смотрят на вас!" собрала несколько десятков операторов и фотожурналистов. Все прошло мирно. Полиции у здании конгресса не было.
На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палаты парламента реформ президента Аргентины Хавьера Милея несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты.
Во вторник возможны новые акции протестов.
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