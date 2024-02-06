https://ria.ru/20240206/zhurnalist-1925778371.html

Работающий с РИА Новости палестинский журналист попал под обстрел в Газе

Работающий с РИА Новости палестинский журналист попал под обстрел в Газе - РИА Новости, 06.02.2024

Работающий с РИА Новости палестинский журналист попал под обстрел в Газе

Палестинский журналист Мохаммед аль-Хилу, сотрудничающий с РИА Новости, попал под израильский обстрел в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:41

2024-02-06T18:41

2024-02-06T19:14

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ГАЗА, 6 фев — РИА Новости. Палестинский журналист Мохаммед аль-Хилу, сотрудничающий с РИА Новости, попал под израильский обстрел в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как рассказал агентству репортер, он и его коллеги освещали ситуацию у входа в медицинский комплекс "Насер". Здесь мирные жители регулярно оказываются под огнем израильских военных из-за введенного ЦАХАЛ запрета на передвижение. Это ограничение фактически отрезало главную дорогу между единственной работающей в городе больницей и школой БАПОР, переоборудованной под временное укрытие беженцев. "Я был с коллегой-журналистом и несколькими другими гражданами, когда мы попали под огонь израильской армии. Одна из пуль попала в мой бронежилет", — сказал Мохаммед аль-Хилу.По его словам, пуля отрикошетила и не причинила вреда."Я держал рукой камеру, и мы услышали свист пуль рядом с нами. Судя по звуку, пуля попала в находящиеся за моей спиной железные ворота, а затем отрикошетила в мою сторону. Наверное, поэтому она мне не причинила вреда. Местные ребята позже подобрали пулю", — отметил журналист.Он добавил, что пулю, скорее всего, выпустили из американского автомата М-16, которые состоят на вооружении израильской армии.В январе палестинское Министерство здравоохранения заявило, что израильские войска ужесточили блокаду и обстрелы окрестностей медицинского комплекса "Насер". В ведомстве добавили, что подобными действиями ЦАХАЛ подвергает опасности жизни 300 медицинских сотрудников и 450 больных и раненых, а также десяти тысяч беженцев, проживающих в находящейся неподалеку переоборудованной школе. В Минздраве Палестины также отметили, что израильские солдаты активно препятствуют передвижению машин скорой помощи. Там подчеркнули, что сотрудники экстренной службы эвакуируют раненых, рискуя своими жизнями, добавив, что сам медицинский комплекс "Насер" обесточен уже более четырех дней из-за нехватки горючего для электрогенераторов.

https://ria.ru/20240206/protestuyuschie-1925700324.html

https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html

https://ria.ru/20240205/konflikt-1915630213.html

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