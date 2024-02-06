https://ria.ru/20240206/zhile-1925541749.html

Ефимов: в рамках КРТ на юге Москвы появится жилье по программе реновации

Ефимов: в рамках КРТ на юге Москвы появится жилье по программе реновации - РИА Новости, 06.02.2024

Ефимов: в рамках КРТ на юге Москвы появится жилье по программе реновации

По столичной программе реновации построят новые дома на двух участках в районе Нагатино-Садовники, которые сейчас используют неэффективно, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:06

2024-02-06T09:06

2024-02-06T13:50

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

жилье

максим гаман

андрей бочкарев

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. По столичной программе реновации построят новые дома на двух участках в районе Нагатино-Садовники, которые сейчас используют неэффективно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Данный проект решения размещен на официальном сайте столичной мэрии."Участки общей площадью 1,67 гектара расположены на Старокаширском шоссе и входят в один проект комплексного развития территорий. На них планируется возвести 46,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей. По итогам редевелопмента площадок будет создано 80 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в данный момент на этих участках расположены старые объекты и склад. Возможность реорганизовать эту землю появится у правообладателей, городского оператора или инвестора, который будет определен на аукционе.Как сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, жилые дома комфортного класса будут построены на Старокаширском шоссе. Их общая площадь составит минимум 43,8 тыс. "квадратов". Также там появится дошкольное учреждение, рассчитанное на 125 детей. Территории вокруг жилых домов будут благоустроены, еще в планах организовать паркинг и обустроить улично-дорожную сеть.По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новые квартиры в построенных домах получит почти 1 тыс. горожан, которые проживали в этом же районе.По программе комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящий момент на территории столицы находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках комплексного развития территорий в течение пяти лет реорганизуют участки в 3 районах Москвы общей площадью 12,85 га - Ховрино, Левобережный и Зюзино.

https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , жилье, максим гаман, андрей бочкарев