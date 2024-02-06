https://ria.ru/20240206/zemletryasenie-1925760809.html

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 06.02.2024

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате, сообщает министерство окружающей среды. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:39

2024-02-06T17:39

2024-02-06T17:39

в мире

сальвадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев –РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Сальвадора, в департаменте Сонсонате, сообщает министерство окружающей среды. Толчки были зафиксированы в 7.53 утра (16.53 мск) на глубине 50 километров. О возможных разрушениях и пострадавших информации не поступало.

https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html

сальвадор

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в мире, сальвадор