https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925601721.html

Зеленский не справляется со своими обязанностями, считает генерал ВСУ

Зеленский не справляется со своими обязанностями, считает генерал ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Зеленский не справляется со своими обязанностями, считает генерал ВСУ

Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос считает, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:05

2024-02-06T09:05

2024-02-06T09:05

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

валерий залужный

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос считает, что Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, и выразил надежду, что говоря об отставке руководства, он думал о себе. Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни. Как заявил Кривонос в эфире украинского телеканала "Прямой", он не видит "необходимости замены" Залужного. Он выразил надежду также, что Зеленский, думая "о замене руководства", "подумал про себя". По словам Кривоноса, Зеленский должен понять, что "в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации", вопросов к нему "в миллион раз больше", чем к Залужному, полагает Кривонос, напомнив, что экономика страны "не работает". Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925592073.html

https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925589904.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, владимир зеленский, сергей кривонос, валерий залужный