https://ria.ru/20240206/zasedanie-1925750108.html

В Госдуме пройдет заседание рабочей группы по правилам перевозки животных

В Госдуме пройдет заседание рабочей группы по правилам перевозки животных - РИА Новости, 06.02.2024

В Госдуме пройдет заседание рабочей группы по правилам перевозки животных

Заседание рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных пройдет седьмого февраля в Госдуме, сообщил первый зампред комитета ГД по экологии... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:53

2024-02-06T16:53

2024-02-06T16:53

владимир бурматов

госдума рф

киров

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заседание рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных пройдет седьмого февраля в Госдуме, сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Бурматов возглавил рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете ГД по экологии. Он заявлял, что в рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов, а доработка правил будет касаться создания условий, при которых инциденты, подобные трагедии с домашним котом Твиксом, который ехал в поезде по специальному билету и погиб после того как его выбросили из вагона, будут невозможны. "Завтра в 10.00 в Госдуме проведу заседание нашей рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных", - написал Бурматов в своем Telegram-канале. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, фигурантов в уголовном деле пока нет,

https://ria.ru/20240123/ldpr-1923029024.html

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владимир бурматов, госдума рф, киров