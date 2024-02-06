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С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады - РИА Новости, 06.02.2024
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09:25 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925604259.html
С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады
С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады - РИА Новости, 06.02.2024
С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем Telegram-канале, что вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным планируют... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:25
2024-02-06T09:25
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем Telegram-канале, что вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным планируют уволить всех его заместителей. "Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского", - написал Гончаренко. Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады

Депутат Рады Гончаренко: с Залужным планируют уволить всех его заместителей

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем Telegram-канале, что вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным планируют уволить всех его заместителей.
"Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского", - написал Гончаренко.
Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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