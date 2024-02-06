С Залужным уволят всех его заместителей, утверждает депутат Рады
Депутат Рады Гончаренко: с Залужным планируют уволить всех его заместителей
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем Telegram-канале, что вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным планируют уволить всех его заместителей.
"Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского", - написал Гончаренко.
Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".