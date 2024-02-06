Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925589904.html
В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного
В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного - РИА Новости, 06.02.2024
В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного
Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:52
2024-02-06T05:52
в мире
украина
сша
валерий залужный
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется "самое интересное", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.""Ползущее увольнение" Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод. Например, отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдача Авдеевки", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.По его мнению, "пока всем кажется", что затея с увольнением генерала "идет гладко", однако "это большая ошибка"."Самое интересное — после увольнения. Во-первых, кто бы ни пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного", - указал депутат.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925536012.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925580085.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного

Депутат Дубинский анонсировал "самое интересное" после увольнения Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется "самое интересное", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.
""Ползущее увольнение" Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод. Например, отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдача Авдеевки", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Залужный согласился на должность посла в Великобритании, утверждают в Раде
Вчера, 18:06
По его мнению, "пока всем кажется", что затея с увольнением генерала "идет гладко", однако "это большая ошибка".
"Самое интересное — после увольнения. Во-первых, кто бы ни пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного", - указал депутат.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ
01:38
 
В миреУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала