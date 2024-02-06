https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925589904.html

В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного

В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного - РИА Новости, 06.02.2024

В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:52

2024-02-06T05:52

2024-02-06T05:52

в мире

украина

сша

валерий залужный

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется "самое интересное", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.""Ползущее увольнение" Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод. Например, отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдача Авдеевки", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.По его мнению, "пока всем кажется", что затея с увольнением генерала "идет гладко", однако "это большая ошибка"."Самое интересное — после увольнения. Во-первых, кто бы ни пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного", - указал депутат.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.

https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925536012.html

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в мире, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины