В Киеве раскрыли, что произойдет после отставки Залужного
Депутат Дубинский анонсировал "самое интересное" после увольнения Залужного
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного приведет к тому, что вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто его уволил, после этого начнется "самое интересное", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.
""Ползущее увольнение" Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод. Например, отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдача Авдеевки", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По его мнению, "пока всем кажется", что затея с увольнением генерала "идет гладко", однако "это большая ошибка".
"Самое интересное — после увольнения. Во-первых, кто бы ни пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного", - указал депутат.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.