"Подонок": в США раскрыли позицию Залужного
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Залужный бережет неонацистов и не посылает их в бой
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный бережет боевиков "Азова"* и "Кракена" и не посылает их на передовую, так как сам разделяет неонацистскую идеологию, с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
В контексте противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского Джонсон отметил, что сместить последнего с должности легальными методами невозможно, так как он отменил выборы и фактически объявил себя "королем". Однако и насчет Залужного не стоит питать иллюзий, предупредил аналитик.
"Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистской идеологии. Он был очень осторожен, чтобы не отправлять наиболее идеологизированные формирования — "Азов"* и "Кракен" — на линию фронта, где их могут убить. Он хочет спасти их", — заявил Джонсон.
По словам эксперта, вместо них главком ВСУ предпочитает отправлять на фронт в качестве "пушечного мяса" мужчин в возрасте.
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"Так что Залужный — часть проблемы", — заключил аналитик.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, тем самым подтвердив слухи о его возможной отставке, которые начали распространяться с конца января.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.
* Террористическая организация, запрещенная в России.