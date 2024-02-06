https://ria.ru/20240206/zaluzhnyy-1925589549.html

"Подонок": в США раскрыли позицию Залужного

"Подонок": в США раскрыли позицию Залужного - РИА Новости, 06.02.2024

"Подонок": в США раскрыли позицию Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный бережет боевиков "Азова"* и "Кракена" и не посылает их на передовую, так как сам разделяет неонацистскую идеологию, с таким... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:42

2024-02-06T05:42

2024-02-06T10:51

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сша

украина

центральное разведывательное управление (цру)

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный бережет боевиков "Азова"* и "Кракена" и не посылает их на передовую, так как сам разделяет неонацистскую идеологию, с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.В контексте противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского Джонсон отметил, что сместить последнего с должности легальными методами невозможно, так как он отменил выборы и фактически объявил себя "королем". Однако и насчет Залужного не стоит питать иллюзий, предупредил аналитик."Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистской идеологии. Он был очень осторожен, чтобы не отправлять наиболее идеологизированные формирования — "Азов"* и "Кракен" — на линию фронта, где их могут убить. Он хочет спасти их", — заявил Джонсон.По словам эксперта, вместо них главком ВСУ предпочитает отправлять на фронт в качестве "пушечного мяса" мужчин в возрасте."Так что Залужный — часть проблемы", — заключил аналитик.В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, тем самым подтвердив слухи о его возможной отставке, которые начали распространяться с конца января.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.В свою очередь, в СВР сообщали, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение.По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925567248.html

https://ria.ru/20240206/odessa-1925582132.html

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в мире, сша, украина, центральное разведывательное управление (цру), валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины