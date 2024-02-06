https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html

СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли

СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли

По меньшей мере 32 из 136 остававшихся в плену палестинского движения ХАМАС израильских заложников скончались, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:15

2024-02-06T20:15

2024-02-06T20:15

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 32 из 136 остававшихся в плену палестинского движения ХАМАС израильских заложников скончались, сообщает газета New York Times со ссылкой на секретный документ израильской армии. "Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны", - пишет газета. Израильские военные чиновники заявили газете, что семьи этих 32 заложников были проинформированы. Они также рассказали, что на данный момент Израиль проверяет информацию о возможной гибели еще по меньшей мере 20 заложников. В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.

https://ria.ru/20240204/khamas-1925327833.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году