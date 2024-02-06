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СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли - РИА Новости, 06.02.2024
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20:15 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html
СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли
СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли
По меньшей мере 32 из 136 остававшихся в плену палестинского движения ХАМАС израильских заложников скончались, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:15
2024-02-06T20:15
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 32 из 136 остававшихся в плену палестинского движения ХАМАС израильских заложников скончались, сообщает газета New York Times со ссылкой на секретный документ израильской армии. "Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны", - пишет газета. Израильские военные чиновники заявили газете, что семьи этих 32 заложников были проинформированы. Они также рассказали, что на данный момент Израиль проверяет информацию о возможной гибели еще по меньшей мере 20 заложников. В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.
https://ria.ru/20240204/khamas-1925327833.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли

NYT: минимум 32 из 136 остававшихся в плену ХАМАС израильских заложников умерли

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 32 из 136 остававшихся в плену палестинского движения ХАМАС израильских заложников скончались, сообщает газета New York Times со ссылкой на секретный документ израильской армии.
«
"Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны", - пишет газета.
Израильские военные чиновники заявили газете, что семьи этих 32 заложников были проинформированы. Они также рассказали, что на данный момент Израиль проверяет информацию о возможной гибели еще по меньшей мере 20 заложников.
В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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4 февраля, 15:33
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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