https://ria.ru/20240206/zaes-1925813021.html

Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси

Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси - РИА Новости, 06.02.2024

Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси

В Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не возлагают, заявил глава региона Евгений... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:25

2024-02-06T22:25

2024-02-06T22:33

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евгений балицкий

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не возлагают, заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что обстрелы станции с украинской стороны продолжатся вне зависимости от этой поездки.Как сообщалось ранее, Гросси планирует в среду посетить ЗАЭС. Предполагается, что в середине февраля гендиректор агентства также прибудет с визитом в Москву."Мы же никаких надежд на его визит, как и на визиты других европейцев, не возлагаем, и ничего ровным счетом не изменится. Станцию как обстреливали с сопредельных территорий, так и будут обстреливать", - написал Балицкий.По его словам, "все европейские структуры находятся под полным контролем американо-английских спонсоров"."Не вижу в их визитах никаких перспектив и пользы", - отметил губернатор.Ранее Гросси встретился с Владимиром Зеленским в преддверие своего визита на Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

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Наталья Макарова

запорожская область, в мире, москва, евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, владимир зеленский, днепр (город)