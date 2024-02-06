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Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси - РИА Новости, 06.02.2024
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22:25 06.02.2024 (обновлено: 22:33 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zaes-1925813021.html
Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси
Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси - РИА Новости, 06.02.2024
Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси
В Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не возлагают, заявил глава региона Евгений... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:25
2024-02-06T22:33
запорожская область
в мире
москва
евгений балицкий
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не возлагают, заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что обстрелы станции с украинской стороны продолжатся вне зависимости от этой поездки.Как сообщалось ранее, Гросси планирует в среду посетить ЗАЭС. Предполагается, что в середине февраля гендиректор агентства также прибудет с визитом в Москву.&quot;Мы же никаких надежд на его визит, как и на визиты других европейцев, не возлагаем, и ничего ровным счетом не изменится. Станцию как обстреливали с сопредельных территорий, так и будут обстреливать&quot;, - написал Балицкий.По его словам, "все европейские структуры находятся под полным контролем американо-английских спонсоров"."Не вижу в их визитах никаких перспектив и пользы", - отметил губернатор.Ранее Гросси встретился с Владимиром Зеленским в преддверие своего визита на Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
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запорожская область, в мире, москва, евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, владимир зеленский, днепр (город)
Запорожская область, В мире, Москва, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Днепр (город)
Балицкий не возлагает надежд на визит Гросси

Балицкий: никаких надежд на визит Гросси нет, ЗАЭС все равно будут обстреливать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не возлагают, заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что обстрелы станции с украинской стороны продолжатся вне зависимости от этой поездки.
Как сообщалось ранее, Гросси планирует в среду посетить ЗАЭС. Предполагается, что в середине февраля гендиректор агентства также прибудет с визитом в Москву.
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"Мы же никаких надежд на его визит, как и на визиты других европейцев, не возлагаем, и ничего ровным счетом не изменится. Станцию как обстреливали с сопредельных территорий, так и будут обстреливать", - написал Балицкий.

По его словам, "все европейские структуры находятся под полным контролем американо-английских спонсоров".
«
"Не вижу в их визитах никаких перспектив и пользы", - отметил губернатор.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская областьВ миреМоскваЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир ЗеленскийДнепр (город)
 
 
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