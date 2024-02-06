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При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал
При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал - РИА Новости, 06.02.2024
При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал
Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:38
2024-02-06T09:38
2024-02-06T09:44
михаил развожаев
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее во вторник, губернатор сообщил, что в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания."Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется", - написал Развожаев.По его данным, в момент взрыва в квартире никого не было."По предварительной оценке, площадь разрушений - около 50 кв м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)", - сообщил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, происшествия, республика крым
Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия, Республика Крым
При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал
Развожаев: при взрыве газового баллона в доме в Севастополе никто не пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
Ранее во вторник, губернатор сообщил, что в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания.
"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется", - написал Развожаев.
По его данным, в момент взрыва в квартире никого не было.
"По предварительной оценке, площадь разрушений - около 50 кв м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)", - сообщил губернатор.
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