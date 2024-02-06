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При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал

При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал - РИА Новости, 06.02.2024

При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал

Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:38

2024-02-06T09:38

2024-02-06T09:44

михаил развожаев

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Пострадавших из-за взрыва баллона с газом в квартире жилого дома в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее во вторник, губернатор сообщил, что в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания."Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется", - написал Развожаев.По его данным, в момент взрыва в квартире никого не было."По предварительной оценке, площадь разрушений - около 50 кв м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)", - сообщил губернатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил развожаев, севастополь, происшествия, республика крым