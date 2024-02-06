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Белгородские власти установят выплаты пострадавшим при обстрелах ВСУ детям - РИА Новости, 06.02.2024
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Белгородские власти установят выплаты пострадавшим при обстрелах ВСУ детям
Белгородские власти установят выплаты пострадавшим при обстрелах ВСУ детям - РИА Новости, 06.02.2024
Белгородские власти установят выплаты пострадавшим при обстрелах ВСУ детям
Власти Белгородской области планируют выплачивать семьям, где дети получили тяжелое ранение при украинских обстрелах, по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:40
2024-02-06T15:40
общество
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
белгород
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области планируют выплачивать семьям, где дети получили тяжелое ранение при украинских обстрелах, по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение года, рассказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова. Министр объявила о новых мерах поддержки семей, чьи родственники пострадали при украинских обстрелах. Первая категория включает семьи, которые потеряли близкого человека. Вторая категория - взрослые, получившие тяжелое ранение. Третья категория - дети, получившие тяжелое ранение. "Несовершеннолетние дети, получившие средней тяжести и тяжелое ранение, мы предусматриваем пока в течение года выплату ежемесячную в размере 30 тысяч рублей. Это деньги, которые семья может использовать в дальнейшем на реабилитацию, на лечение, либо же на свои какие-то первоочередные нужды", - сказала министр во время брифинга. По ее словам, также для всех трех категорий граждан эти меры включают лечение в санаториях, приоритетное право на отдых в детских лагерях, выплату в размере 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе, компенсацию расходов на проезд и мобильную связь, а также компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг. "Кроме того, органы социальной защиты будут постоянно на связи с этими семьями, так как сегодня у нас есть социальные паспорта на каждую семью, где есть участник СВО. За каждой семьей закреплен так называемый куратор семьи. Такая же работа будет проводиться ежедневно, кураторы будут на связи с семьями, где есть пострадавшие члены семьи, особенно если в семье есть погибшие", - подчеркнула министр. Как рассказала Батанова, 2023 году в Белгородской области было выделено более 1,6 миллиарда рублей на поддержку жителей приграничья. Принятые меры включают единовременные выплаты при потере имущества, компенсацию аренды жилья, единовременную выплату при заселении, выплаты при рождении ребенка в двух приграничных муниципалитетах и выплаты при гибели мирных жителей.
https://ria.ru/20240126/vsu-1923598497.html
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общество, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода, белгород
Общество, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород
Белгородские власти установят выплаты пострадавшим при обстрелах ВСУ детям

Родителям раненых белгородских детей будут выплачивать по 30 тыс рублей в месяц

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области планируют выплачивать семьям, где дети получили тяжелое ранение при украинских обстрелах, по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение года, рассказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.
Министр объявила о новых мерах поддержки семей, чьи родственники пострадали при украинских обстрелах. Первая категория включает семьи, которые потеряли близкого человека. Вторая категория - взрослые, получившие тяжелое ранение. Третья категория - дети, получившие тяжелое ранение.
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«
"Несовершеннолетние дети, получившие средней тяжести и тяжелое ранение, мы предусматриваем пока в течение года выплату ежемесячную в размере 30 тысяч рублей. Это деньги, которые семья может использовать в дальнейшем на реабилитацию, на лечение, либо же на свои какие-то первоочередные нужды", - сказала министр во время брифинга.
По ее словам, также для всех трех категорий граждан эти меры включают лечение в санаториях, приоритетное право на отдых в детских лагерях, выплату в размере 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе, компенсацию расходов на проезд и мобильную связь, а также компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг.
«
"Кроме того, органы социальной защиты будут постоянно на связи с этими семьями, так как сегодня у нас есть социальные паспорта на каждую семью, где есть участник СВО. За каждой семьей закреплен так называемый куратор семьи. Такая же работа будет проводиться ежедневно, кураторы будут на связи с семьями, где есть пострадавшие члены семьи, особенно если в семье есть погибшие", - подчеркнула министр.
Как рассказала Батанова, 2023 году в Белгородской области было выделено более 1,6 миллиарда рублей на поддержку жителей приграничья. Принятые меры включают единовременные выплаты при потере имущества, компенсацию аренды жилья, единовременную выплату при заселении, выплаты при рождении ребенка в двух приграничных муниципалитетах и выплаты при гибели мирных жителей.
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