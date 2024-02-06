https://ria.ru/20240206/upts-1925777330.html

Украинская полиция возбудила дело после избиения митрополита УПЦ Лонгина

Украинская полиция возбудила дело после избиения митрополита УПЦ Лонгина - РИА Новости, 06.02.2024

Украинская полиция возбудила дело после избиения митрополита УПЦ Лонгина

Полиция Черновицкой области на западе Украины возбудила уголовное дело по факту избиения настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:35

2024-02-06T18:35

2024-02-06T18:35

религия

черновицкая область

украина

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Полиция Черновицкой области на западе Украины возбудила уголовное дело по факту избиения настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщила во вторник начальник отдела коммуникации полиции региона Каролина Маришева. Лонгин во вторник сообщил, что в ночь на 22 января его избили неизвестные. По словам митрополита, его ударили на пороге дома, после чего он потерял сознание. "В Черновицкой области правоохранители открыли производство по заявлениям митрополита УПЦ Лонгина (Михаила Жара) о его избиении… Были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", - приводит слова Маришевой агентство УНН. По словам Маришевой, заявлений от самого Лонгина в полицию не поступало, дело заведено "после его публичных сообщений". В мае прошлого года СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html

https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html

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черновицкая область, украина, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу)