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В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925653791.html
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины - РИА Новости, 06.02.2024
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины
Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:34
2024-02-06T12:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "На востоке в прифронтовой зоне враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
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украина, россия, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электроподстанции на востоке Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"На востоке в прифронтовой зоне враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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