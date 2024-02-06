https://ria.ru/20240206/ukraina-1925653791.html
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины - РИА Новости, 06.02.2024
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины
Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:34
2024-02-06T12:34
2024-02-06T12:34
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "На востоке в прифронтовой зоне враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении подстанции на востоке Украины
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электроподстанции на востоке Украины
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Электроподстанция повреждена на востоке Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго
".
"На востоке в прифронтовой зоне враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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