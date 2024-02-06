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Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет - РИА Новости, 06.02.2024
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет
Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:33
2024-02-06T15:33
2024-02-06T18:31
культура
новости культуры
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре."Произошло непоправимое — (18 января. — Прим. ред.) от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", — сообщается на сайте театра.Отмечается, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и "стал близким человеком для всего коллектива".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, электротеатр станиславский
Культура, Новости культуры, Электротеатр Станиславский
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин скоропостижно умер в возрасте 27 лет
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили
в театре.
"Произошло непоправимое — (18 января. — Прим. ред.) от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", — сообщается на сайте театра.
Отмечается, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и "стал близким человеком для всего коллектива".