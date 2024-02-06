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Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет - РИА Новости, 06.02.2024
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Культура
 
15:33 06.02.2024 (обновлено: 18:31 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/turutin-1925717250.html
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет - РИА Новости, 06.02.2024
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет
Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:33
2024-02-06T18:31
культура
новости культуры
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре."Произошло непоправимое — (18 января. — Прим. ред.) от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", — сообщается на сайте театра.Отмечается, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и "стал близким человеком для всего коллектива".
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новости культуры, электротеатр станиславский
Культура, Новости культуры, Электротеатр Станиславский
Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин скоропостижно умер в возрасте 27 лет

© Кирилл Турутин/YoutubeАктер Кирилл Турутин
Актер Кирилл Турутин
© Кирилл Турутин/Youtube
Актер Кирилл Турутин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре.
"Произошло непоправимое — (18 января. — Прим. ред.) от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", — сообщается на сайте театра.
Отмечается, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и "стал близким человеком для всего коллектива".
 
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