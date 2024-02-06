https://ria.ru/20240206/turutin-1925717250.html

Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет - РИА Новости, 06.02.2024

Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:33

2024-02-06T15:33

2024-02-06T18:31

культура

новости культуры

электротеатр станиславский

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре."Произошло непоправимое — (18 января. — Прим. ред.) от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер "Электротеатра" Кирилл Турутин", — сообщается на сайте театра.Отмечается, что Турутин был "трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием". Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и "стал близким человеком для всего коллектива".

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, электротеатр станиславский