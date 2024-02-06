Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:30 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/turtsiya-1925740518.html
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 06.02.2024
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции в этом году, цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:30
2024-02-06T16:30
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
coral travel
tez tour
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922683_0:155:3136:1919_1920x0_80_0_0_7d7663402da7bf36854e97aad470af55.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции в этом году, цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым годом, но на величину, меньшую, чем рост курса евро, сообщает АТОР.Турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда россияне не так охотно ехали из-за неоправданного скачка цен, которые гостиницам пришлось спешно снижать уже во время сезона, говорят эксперты. Многие в итоге на этот год не стали повышать тарифы в евро для российских туроператоров.Некоторые компании отмечают снижение цен на билеты на регулярные рейсы, но, как резонно замечают другие, это по факту "съедается" падением курса рубля. То есть рублевые цены на Турцию все равно будут выше, чем в прошлом году.В Coral Travel отмечают, что в среднем рублевые цены на турпакеты в Турцию поднялись за год на 7 процентов, в TEZ TOUR дали цифры 5-8 процентов. В FUN&amp;SUN говорят, что средний чек незначительно отличается от прошлогоднего.Средняя длительность – 10 ночей. В этом году больше путешественников берут с собой детей, говорят в FUN&amp;SUN, Anex и Coral Travel. Средний чек тура в Турцию на летний сезон 2024 года варьируется от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Таким образом, чтобы полететь семьей с одним ребенком на 10 ночей в хороший (но не премиальный) отель с питанием "все включено", нужно около 300-360 тысяч рублей.Ранее вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов не исключал возможности скачка курса евро и доллара во втором квартале и рекомендовал оплатить путевки заранее, чтобы не потерять выгоду раннего бронирования.Вероятность массового появления "горящих туров" в Турцию в ходе сезона все опрошенные игроки оценивают как низкую.На начало февраля 2024 года туроператоры продали летних туров в Турцию в среднем по рынку на 60 процентов больше, чем за тот же период в 2023-м. Это объясняют тем, что раннее бронирование у многих компаний открылось раньше, чем на лето 2023 года, а список городов вылета расширился. Также играют роль выгодные предложения и условия оплаты.Как подчеркивают в PEGAS Touristik, сейчас размер скидки на отели Турции сильно варьируется и может составлять от 5 до 57 процентов от стоимости проживания. Средние значения дисконта в начале февраля – около 30-40 процентов от цены на проживание в отеле летом. О скидках до 50 процентов говорят также в FUN&amp;SUN и TEZ TOUR. Напомним, что речь в контексте раннего бронирования у туроператоров идет о скидках именно на гостиницу, а не на турпакет.Порядка 89-97 процентов летних туров бронируется на курорты провинции Анталья, но в этом году почти все туроператоры отмечают небольшое увеличении доли Эгейского побережья Турции.
https://ria.ru/20240206/inturist-1925653292.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922683_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_abe5db019a673ef38ddc29516a8243ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, tez tour
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, Tez Tour
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

АТОР: летний отдых "все включено" в Турции на семью стоит 300-360 тысяч рублей

© iStock.com / Uladzimir ZuyeuОтдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции в этом году, цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым годом, но на величину, меньшую, чем рост курса евро, сообщает АТОР.
Турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда россияне не так охотно ехали из-за неоправданного скачка цен, которые гостиницам пришлось спешно снижать уже во время сезона, говорят эксперты. Многие в итоге на этот год не стали повышать тарифы в евро для российских туроператоров.
Некоторые компании отмечают снижение цен на билеты на регулярные рейсы, но, как резонно замечают другие, это по факту "съедается" падением курса рубля. То есть рублевые цены на Турцию все равно будут выше, чем в прошлом году.
В Coral Travel отмечают, что в среднем рублевые цены на турпакеты в Турцию поднялись за год на 7 процентов, в TEZ TOUR дали цифры 5-8 процентов. В FUN&SUN говорят, что средний чек незначительно отличается от прошлогоднего.
Средняя длительность – 10 ночей. В этом году больше путешественников берут с собой детей, говорят в FUN&SUN, Anex и Coral Travel. Средний чек тура в Турцию на летний сезон 2024 года варьируется от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Таким образом, чтобы полететь семьей с одним ребенком на 10 ночей в хороший (но не премиальный) отель с питанием "все включено", нужно около 300-360 тысяч рублей.
Ранее вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов не исключал возможности скачка курса евро и доллара во втором квартале и рекомендовал оплатить путевки заранее, чтобы не потерять выгоду раннего бронирования.
Вероятность массового появления "горящих туров" в Турцию в ходе сезона все опрошенные игроки оценивают как низкую.
На начало февраля 2024 года туроператоры продали летних туров в Турцию в среднем по рынку на 60 процентов больше, чем за тот же период в 2023-м. Это объясняют тем, что раннее бронирование у многих компаний открылось раньше, чем на лето 2023 года, а список городов вылета расширился. Также играют роль выгодные предложения и условия оплаты.
Как подчеркивают в PEGAS Touristik, сейчас размер скидки на отели Турции сильно варьируется и может составлять от 5 до 57 процентов от стоимости проживания. Средние значения дисконта в начале февраля – около 30-40 процентов от цены на проживание в отеле летом. О скидках до 50 процентов говорят также в FUN&SUN и TEZ TOUR. Напомним, что речь в контексте раннего бронирования у туроператоров идет о скидках именно на гостиницу, а не на турпакет.
Порядка 89-97 процентов летних туров бронируется на курорты провинции Анталья, но в этом году почти все туроператоры отмечают небольшое увеличении доли Эгейского побережья Турции.
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы
12:56
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Coral TravelTez Tour
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала