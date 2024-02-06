https://ria.ru/20240206/turtsiya-1925740518.html

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 06.02.2024

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом

Туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции в этом году, цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:30

2024-02-06T16:30

2024-02-06T16:30

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

coral travel

tez tour

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922683_0:155:3136:1919_1920x0_80_0_0_7d7663402da7bf36854e97aad470af55.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции в этом году, цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым годом, но на величину, меньшую, чем рост курса евро, сообщает АТОР.Турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда россияне не так охотно ехали из-за неоправданного скачка цен, которые гостиницам пришлось спешно снижать уже во время сезона, говорят эксперты. Многие в итоге на этот год не стали повышать тарифы в евро для российских туроператоров.Некоторые компании отмечают снижение цен на билеты на регулярные рейсы, но, как резонно замечают другие, это по факту "съедается" падением курса рубля. То есть рублевые цены на Турцию все равно будут выше, чем в прошлом году.В Coral Travel отмечают, что в среднем рублевые цены на турпакеты в Турцию поднялись за год на 7 процентов, в TEZ TOUR дали цифры 5-8 процентов. В FUN&SUN говорят, что средний чек незначительно отличается от прошлогоднего.Средняя длительность – 10 ночей. В этом году больше путешественников берут с собой детей, говорят в FUN&SUN, Anex и Coral Travel. Средний чек тура в Турцию на летний сезон 2024 года варьируется от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Таким образом, чтобы полететь семьей с одним ребенком на 10 ночей в хороший (но не премиальный) отель с питанием "все включено", нужно около 300-360 тысяч рублей.Ранее вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов не исключал возможности скачка курса евро и доллара во втором квартале и рекомендовал оплатить путевки заранее, чтобы не потерять выгоду раннего бронирования.Вероятность массового появления "горящих туров" в Турцию в ходе сезона все опрошенные игроки оценивают как низкую.На начало февраля 2024 года туроператоры продали летних туров в Турцию в среднем по рынку на 60 процентов больше, чем за тот же период в 2023-м. Это объясняют тем, что раннее бронирование у многих компаний открылось раньше, чем на лето 2023 года, а список городов вылета расширился. Также играют роль выгодные предложения и условия оплаты.Как подчеркивают в PEGAS Touristik, сейчас размер скидки на отели Турции сильно варьируется и может составлять от 5 до 57 процентов от стоимости проживания. Средние значения дисконта в начале февраля – около 30-40 процентов от цены на проживание в отеле летом. О скидках до 50 процентов говорят также в FUN&SUN и TEZ TOUR. Напомним, что речь в контексте раннего бронирования у туроператоров идет о скидках именно на гостиницу, а не на турпакет.Порядка 89-97 процентов летних туров бронируется на курорты провинции Анталья, но в этом году почти все туроператоры отмечают небольшое увеличении доли Эгейского побережья Турции.

https://ria.ru/20240206/inturist-1925653292.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, tez tour