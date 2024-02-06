https://ria.ru/20240206/trevoga-1925645498.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:16
2024-02-06T12:16
2024-02-06T12:16
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николаевская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 12.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, в том числе в Киевской
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные
онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 12.00 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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