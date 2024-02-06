https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
Украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:29
2024-02-06T23:29
2024-02-07T11:02
россия
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василий небензя
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ООН, 7 фев — РИА Новости. Украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя."Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", — сказал Небензя.
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россия, в мире, василий небензя, оон
Россия, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
Небензя: на Украине озверели так, что почти каждую неделю совершают теракты