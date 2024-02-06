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Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики - РИА Новости, 07.02.2024
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23:29 06.02.2024 (обновлено: 11:02 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики
Украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:29
2024-02-07T11:02
россия
в мире
василий небензя
оон
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ООН, 7 фев — РИА Новости. Украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя."Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", — сказал Небензя.
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россия, в мире, василий небензя, оон
Россия, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, до какой степени озверели украинские боевики

Небензя: на Украине озверели так, что почти каждую неделю совершают теракты

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 фев — РИА Новости. Украинские боевики озверели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", — сказал Небензя.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 11:45
 
РоссияВ миреВасилий НебензяООН
 
 
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