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Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России
Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России - РИА Новости, 06.02.2024
Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России
Литовская таможня в понедельник с 11 утра до 19 часов вечера (12-20 мск) приняла всего три грузовика с российской стороны, за сутки там оформили всего 80 фур,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:58
2024-02-06T11:58
2024-02-06T11:58
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев, - РИА Новости. Литовская таможня в понедельник с 11 утра до 19 часов вечера (12-20 мск) приняла всего три грузовика с российской стороны, за сутки там оформили всего 80 фур, хотя могут принимать до 150, и очередь на выезд из Калининградской области сохраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни российского региона. "С 11 до 19 самый большой интервал, где мало принимали (большегрузов) литовские коллеги. А всего за сутки приняли 80, хотя могут принимать до 150. Очередь сохраняется, соответственно, перед шлагбаумом стоят 60 грузовиков, нейтральная полоса тоже забита - там 25 фур", - сказали в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства отметила, что никаких объяснений от литовской стороны нет. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Чернышевское, в своем Telegram-канале сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 196 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html
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в мире, калининградская область, литва, росгранстрой, авто
В мире, Калининградская область, Литва, Росгранстрой, Авто
Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России
Литва за шесть часов приняла лишь три фуры, очередь из Калининграда сохраняется
КАЛИНИНГРАД, 5 фев, - РИА Новости. Литовская таможня в понедельник с 11 утра до 19 часов вечера (12-20 мск) приняла всего три грузовика с российской стороны, за сутки там оформили всего 80 фур, хотя могут принимать до 150, и очередь на выезд из Калининградской области сохраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни российского региона.
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"С 11 до 19 самый большой интервал, где мало принимали (большегрузов) литовские коллеги. А всего за сутки приняли 80, хотя могут принимать до 150. Очередь сохраняется, соответственно, перед шлагбаумом стоят 60 грузовиков, нейтральная полоса тоже забита - там 25 фур", - сказали в пресс-службе ведомства.
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Собеседница агентства отметила, что никаких объяснений от литовской стороны нет.
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Чернышевское, в своем Telegram-канале сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 196 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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