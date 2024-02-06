https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html

Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров - РИА Новости, 06.02.2024

Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:13

2024-02-06T06:13

2024-02-06T06:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении танковый экипаж общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на дистанции в 6 километров", - сообщили в Минобороны. В МО добавили, что позиция наблюдателей ВСУ была обнаружена российскими разведчиками при помощи БПЛА. Они передали координаты цели танковым подразделениям, находящимся на боевом дежурстве. "Проведя баллистические расчеты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-миллиметрового орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что танкисты Западной группировки войск постоянно находятся на боевом дежурстве на замаскированных точках. При выявлении цели экипажи оперативно выезжают на огневые позиции и уничтожают противника со снайперской точностью на расстоянии до 10 километров.

https://ria.ru/20240206/desant-1925588825.html

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россия, вооруженные силы украины