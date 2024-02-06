https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров - РИА Новости, 06.02.2024
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:13
2024-02-06T06:13
2024-02-06T06:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540276_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_71ee9f78ca251b256ee3968401a8c2b5.jpg
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении танковый экипаж общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на дистанции в 6 километров", - сообщили в Минобороны. В МО добавили, что позиция наблюдателей ВСУ была обнаружена российскими разведчиками при помощи БПЛА. Они передали координаты цели танковым подразделениям, находящимся на боевом дежурстве. "Проведя баллистические расчеты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-миллиметрового орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что танкисты Западной группировки войск постоянно находятся на боевом дежурстве на замаскированных точках. При выявлении цели экипажи оперативно выезжают на огневые позиции и уничтожают противника со снайперской точностью на расстоянии до 10 километров.
https://ria.ru/20240206/desant-1925588825.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540276_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_adb2f061a55a18e6b82fade272ce339d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
Т-80БВМ уничтожил под Купянском позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении танковый экипаж общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на дистанции в 6 километров", - сообщили в Минобороны.
В МО добавили, что позиция наблюдателей ВСУ была обнаружена российскими разведчиками при помощи БПЛА. Они передали координаты цели танковым подразделениям, находящимся на боевом дежурстве.
"Проведя баллистические расчеты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-миллиметрового орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что танкисты Западной группировки войск постоянно находятся на боевом дежурстве на замаскированных точках. При выявлении цели экипажи оперативно выезжают на огневые позиции и уничтожают противника со снайперской точностью на расстоянии до 10 километров.
Десантники уничтожили на Соледаро-Артемовском направлении пехотинцев ВСУ