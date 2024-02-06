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Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров - РИА Новости, 06.02.2024
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:13
2024-02-06T06:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении танковый экипаж общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на дистанции в 6 километров", - сообщили в Минобороны. В МО добавили, что позиция наблюдателей ВСУ была обнаружена российскими разведчиками при помощи БПЛА. Они передали координаты цели танковым подразделениям, находящимся на боевом дежурстве. "Проведя баллистические расчеты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-миллиметрового орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что танкисты Западной группировки войск постоянно находятся на боевом дежурстве на замаскированных точках. При выявлении цели экипажи оперативно выезжают на огневые позиции и уничтожают противника со снайперской точностью на расстоянии до 10 километров.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

Т-80БВМ уничтожил под Купянском позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ
Танк Т-80 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии свыше 6 километров на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении танковый экипаж общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на дистанции в 6 километров", - сообщили в Минобороны.
В МО добавили, что позиция наблюдателей ВСУ была обнаружена российскими разведчиками при помощи БПЛА. Они передали координаты цели танковым подразделениям, находящимся на боевом дежурстве.
"Проведя баллистические расчеты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-миллиметрового орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что танкисты Западной группировки войск постоянно находятся на боевом дежурстве на замаскированных точках. При выявлении цели экипажи оперативно выезжают на огневые позиции и уничтожают противника со снайперской точностью на расстоянии до 10 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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