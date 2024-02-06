https://ria.ru/20240206/svo-1925749168.html

Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО

Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2024

Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО

Калужская область отправила своим землякам в зоне спецоперации гуманитарный груз, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:48

2024-02-06T16:48

2024-02-06T16:48

надежные люди

калужская область

луганская народная республика

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Калужская область отправила своим землякам в зоне спецоперации гуманитарный груз, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Нашим землякам на СВО отправили важный гуманитарный груз. По запросу подразделений, где служат калужане. На разных участках фронта: Сватово-Кременная, ЛНР, район Горловки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Груз содержит антидроновое ружье, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, защиту от дронов-камикадзе, генераторы, зимнюю форму, обувь, термобелье, маскировочные сети, спальники, медикаменты, рассказал губернатор. А еще - посылки от родственников, отметил глава региона, включая даже торт - у одного из бойцов был день рождения. По словам Шапши, груз доставлен по назначению, и бойцы благодарят всех причастных к сбору помощи.

https://ria.ru/20240206/pomosch-1925723617.html

калужская область

луганская народная республика

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калужская область, луганская народная республика, владислав шапша