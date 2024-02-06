https://ria.ru/20240206/svo-1925749168.html
Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО
Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО - РИА Новости, 06.02.2024
Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО
Калужская область отправила своим землякам в зоне спецоперации гуманитарный груз, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:48
2024-02-06T16:48
2024-02-06T16:48
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владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Калужская область отправила своим землякам в зоне спецоперации гуманитарный груз, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Нашим землякам на СВО отправили важный гуманитарный груз. По запросу подразделений, где служат калужане. На разных участках фронта: Сватово-Кременная, ЛНР, район Горловки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Груз содержит антидроновое ружье, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, защиту от дронов-камикадзе, генераторы, зимнюю форму, обувь, термобелье, маскировочные сети, спальники, медикаменты, рассказал губернатор. А еще - посылки от родственников, отметил глава региона, включая даже торт - у одного из бойцов был день рождения. По словам Шапши, груз доставлен по назначению, и бойцы благодарят всех причастных к сбору помощи.
https://ria.ru/20240206/pomosch-1925723617.html
калужская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, луганская народная республика, владислав шапша
Надежные люди, Калужская область, Луганская Народная Республика, Владислав Шапша
Калужская область отправила квадрокоптеры в зону СВО
Калужская область отправила защиту от дронов-камикадзе в зону СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Калужская область отправила своим землякам в зоне спецоперации гуманитарный груз, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Нашим землякам на СВО отправили важный гуманитарный груз. По запросу подразделений, где служат калужане. На разных участках фронта: Сватово-Кременная, ЛНР, район Горловки", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Груз содержит антидроновое ружье, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, защиту от дронов-камикадзе, генераторы, зимнюю форму, обувь, термобелье, маскировочные сети, спальники, медикаменты, рассказал губернатор. А еще - посылки от родственников, отметил глава региона, включая даже торт - у одного из бойцов был день рождения.
По словам Шапши, груз доставлен по назначению, и бойцы благодарят всех причастных к сбору помощи.
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО маскировочные сети