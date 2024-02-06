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Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024
Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 195 военнослужащих, один РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:14
2024-02-06T14:14
2024-02-06T14:23
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 195 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика"
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении
МО: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 195 военнослужащих, один танк, сообщили
в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика"
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