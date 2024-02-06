https://ria.ru/20240206/svo-1925685971.html

Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024

Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 195 военнослужащих, один РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:14

2024-02-06T14:14

2024-02-06T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 195 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика"

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html

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вооруженные силы украины