https://ria.ru/20240206/svo-1925670567.html

Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь

Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь - РИА Новости, 06.02.2024

Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь

Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила участникам спецоперации автомобиль "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи – одежду, продукты,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:26

2024-02-06T13:26

2024-02-06T13:26

надежные люди

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

новгородская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925657357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37d4b9a90c60f6bc740ff652adb08384.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила участникам спецоперации автомобиль "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи – одежду, продукты, обувь. Как уточнила Борисова в соцсети "ВКонтакте", жители со всего региона собирали помощь, среди которой 3 тысячи белых антиковидных костюмов, они удобны для маскировки. Кроме того, волонтеры перечислили средства, на которые был куплен подержаный автомобиль "УАЗ". "В этот раз собрали почти 6 тонн гумпомощи. Спецгруппа получила "буханку", а ещё термобелье, форму, теплую обувь и согревающие стельки, заготовки сухих супов, каш и борщей, газовые баллончики, теплые носки, влажные салфетки. Все это мы передали. Нас ждали на передовой в ЛНР и ДНР", - сообщила Борисова. Депутат уже вернулась из поездки. Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается.

https://ria.ru/20240206/altay-1925629214.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), новгородская областная дума