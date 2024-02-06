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Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь - РИА Новости, 06.02.2024
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Надежные люди
 
13:26 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/svo-1925670567.html
Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь
Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь - РИА Новости, 06.02.2024
Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь
Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила участникам спецоперации автомобиль "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи – одежду, продукты,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:26
2024-02-06T13:26
надежные люди
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила участникам спецоперации автомобиль "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи – одежду, продукты, обувь. Как уточнила Борисова в соцсети "ВКонтакте", жители со всего региона собирали помощь, среди которой 3 тысячи белых антиковидных костюмов, они удобны для маскировки. Кроме того, волонтеры перечислили средства, на которые был куплен подержаный автомобиль "УАЗ". "В этот раз собрали почти 6 тонн гумпомощи. Спецгруппа получила "буханку", а ещё термобелье, форму, теплую обувь и согревающие стельки, заготовки сухих супов, каш и борщей, газовые баллончики, теплые носки, влажные салфетки. Все это мы передали. Нас ждали на передовой в ЛНР и ДНР", - сообщила Борисова. Депутат уже вернулась из поездки. Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается.
https://ria.ru/20240206/altay-1925629214.html
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луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), новгородская областная дума
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Новгородская областная Дума
Новгородский депутат передала бойцам СВО "УАЗ" и гуманитарную помощь

Новгородский депутат доставила бойцам СВО "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи

© Ольга Борисова/ВконтактеНовгородский депутат доставила бойцам СВО "УАЗ" и 6 тонн гумпомощи
Новгородский депутат доставила бойцам СВО УАЗ и 6 тонн гумпомощи
© Ольга Борисова/Вконтакте
Новгородский депутат доставила бойцам СВО "УАЗ" и 6 тонн гумпомощи
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова доставила участникам спецоперации автомобиль "УАЗ" и 6 тонн гуманитарной помощи – одежду, продукты, обувь.
Как уточнила Борисова в соцсети "ВКонтакте", жители со всего региона собирали помощь, среди которой 3 тысячи белых антиковидных костюмов, они удобны для маскировки. Кроме того, волонтеры перечислили средства, на которые был куплен подержаный автомобиль "УАЗ".
"В этот раз собрали почти 6 тонн гумпомощи. Спецгруппа получила "буханку", а ещё термобелье, форму, теплую обувь и согревающие стельки, заготовки сухих супов, каш и борщей, газовые баллончики, теплые носки, влажные салфетки. Все это мы передали. Нас ждали на передовой в ЛНР и ДНР", - сообщила Борисова.
Депутат уже вернулась из поездки. Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается.
Члены ТОС Западный города Барнаула
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы
11:20
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Новгородская областная Дума
 
 
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