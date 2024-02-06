https://ria.ru/20240206/svedeniya-1925763824.html
В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе
В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе - РИА Новости, 06.02.2024
В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе
Прокуратура Ярославской области и следственные органы намерены выяснить, действительно ли в школе в Ярославле ученик подвергался сексуальному и физическому... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:52
2024-02-06T17:52
2024-02-06T17:52
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области и следственные органы намерены выяснить, действительно ли в школе в Ярославле ученик подвергался сексуальному и физическому насилию со стороны одноклассника, о чем семья пострадавшего рассказала детскому омбудсмену региона. Во вторник в Telegram-канале уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина появилась публикация о том, что к нему обратилась семья школьника, заявившая о действиях сексуального характера в его отношении со стороны одноклассника, а также случаев избиения ребенка в школе. "В классе сложилась конфликтная ситуация, пострадавший ребенок неоднократно подвергался физическому насилию, в одном из подобных случаев им была получена черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении омбудсмена. При этом, подчеркнул Крупин, в ходе проверки установлено, что расследование произошедшего инцидента руководством школы организовано не было, в адрес правоохранительных и надзорных органов информация о произошедшем не направлялась. В связи с чем омбудсмен решил сам направить информацию в правоохранительные и надзорные органы. Прокуратура Ярославской области и СУСК по региону оперативно отреагировали на публикацию и объявили о начале проверок опубликованной информации. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении них, включая вопросы о безопасности жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
https://ria.ru/20240113/eks-uchastkovyy-1921202145.html
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происшествия, ярославская область, ярославль
Происшествия, Ярославская область, Ярославль
В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе
СК Ярославля проверит сведения о сексуальном и физическом насилии в школе
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Прокуратура Ярославской области и следственные органы намерены выяснить, действительно ли в школе в Ярославле ученик подвергался сексуальному и физическому насилию
со стороны одноклассника, о чем семья пострадавшего рассказала детскому омбудсмену региона.
Во вторник в Telegram-канале уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина появилась публикация о том, что к нему обратилась семья школьника, заявившая о действиях сексуального характера в его отношении со стороны одноклассника, а также случаев избиения ребенка в школе.
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«
"В классе сложилась конфликтная ситуация, пострадавший ребенок неоднократно подвергался физическому насилию, в одном из подобных случаев им была получена черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении омбудсмена.
При этом, подчеркнул Крупин, в ходе проверки установлено, что расследование произошедшего инцидента руководством школы организовано не было, в адрес правоохранительных и надзорных органов информация о произошедшем не направлялась. В связи с чем омбудсмен решил сам направить информацию в правоохранительные и надзорные органы.
Прокуратура Ярославской области и СУСК по региону оперативно отреагировали на публикацию и объявили о начале проверок опубликованной информации.
«
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении них, включая вопросы о безопасности жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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