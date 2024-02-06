https://ria.ru/20240206/svedeniya-1925763824.html

В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе

В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе - РИА Новости, 06.02.2024

В Ярославле проверят сведения о сексуальном насилии и побоях в школе

Прокуратура Ярославской области и следственные органы намерены выяснить, действительно ли в школе в Ярославле ученик подвергался сексуальному и физическому... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:52

2024-02-06T17:52

2024-02-06T17:52

происшествия

ярославская область

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области и следственные органы намерены выяснить, действительно ли в школе в Ярославле ученик подвергался сексуальному и физическому насилию со стороны одноклассника, о чем семья пострадавшего рассказала детскому омбудсмену региона. Во вторник в Telegram-канале уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина появилась публикация о том, что к нему обратилась семья школьника, заявившая о действиях сексуального характера в его отношении со стороны одноклассника, а также случаев избиения ребенка в школе. "В классе сложилась конфликтная ситуация, пострадавший ребенок неоднократно подвергался физическому насилию, в одном из подобных случаев им была получена черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении омбудсмена. При этом, подчеркнул Крупин, в ходе проверки установлено, что расследование произошедшего инцидента руководством школы организовано не было, в адрес правоохранительных и надзорных органов информация о произошедшем не направлялась. В связи с чем омбудсмен решил сам направить информацию в правоохранительные и надзорные органы. Прокуратура Ярославской области и СУСК по региону оперативно отреагировали на публикацию и объявили о начале проверок опубликованной информации. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении них, включая вопросы о безопасности жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

https://ria.ru/20240113/eks-uchastkovyy-1921202145.html

https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, ярославль