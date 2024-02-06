https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ
Суданская военная разведка задержала нескольких офицеров по обвинению в подготовке переворота, сообщила газета Al Sudani со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:19
2024-02-06T10:19
2024-02-06T11:52
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КАИР, 6 фев — РИА Новости. Суданская военная разведка задержала нескольких офицеров по обвинению в подготовке переворота, сообщила газета Al Sudani со ссылкой на источники.Задержанные служат в оперативном управлении в городе Омдурман. Отмечается, что среди обвиняемых — полковник, подполковник и майор.Источники добавили, что готовится задержание неназванного генерала суданской армии.С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.По данным международной организации ООН по миграции, более 10,7 миллиона человек были перемещены в результате конфликта в Судане менее чем за год, в том числе девять миллионов человек внутри страны и 1,7 миллиона человек — в соседних странах.
https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html
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в мире, судан, хартум (город), союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Хартум (город), Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ
Al Sudani: в Судане задержали офицеров по обвинению в подготовке переворота